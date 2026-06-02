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भारत-अफगानिस्तान के अलावा 2 और टीमें खेलेगी टेस्ट सीरीज, 4 जून से शुरू होंगे मुकाबले, WTC टेबल पर सभी की नजरें

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जून 2026 में खेली जाने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज डब्ल्यूटीसी 2025-27 की रेस में बेहद महत्वपूर्ण होगी.यह सीरीज 4 जून से खेली जाएगी. दोनों टीमें इसके लिए तैयार है.

By: Satyam Sengar | Published: June 2, 2026 6:04:48 PM IST

यह सीरीज 4 जून से खेली जाएगी.
यह सीरीज 4 जून से खेली जाएगी.


आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 79 रन की शानदार जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब इंग्लैंड के दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. सीरीज का पहला मुकाबला 4 से 8 जून तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 17 से 21 जून के बीच केनिंग्टन ओवल, लंदन में होगा, जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट 25 से 29 जून तक ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड की टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स करेंगे. मेजबान टीम ने पहले टेस्ट के लिए तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया है. वहीं, न्यूजीलैंड ने भी अपने अनुभवी और मजबूत खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. दोनों टीमों के बीच होने वाली यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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डब्ल्यूटीसी अंक टेबल में न्यूजीलैंड की मजबूत स्थिति
न्यूजीलैंड की टीम इस समय डब्ल्यूटीसी अंक टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है. टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं, जिनमें दो में जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. इसी वजह से उसका पॉइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) 77.78 है. कप्तान टॉम लैथम की अगुवाई में टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है.

इंग्लैंड के लिए करो या मरो जैसी स्थिति
दूसरी ओर इंग्लैंड की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है. टीम ने मौजूदा डब्ल्यूटीसी सेशन में अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से छह में हार का सामना करना पड़ा है. 38 अंकों और 31.67 पीसीटी के साथ इंग्लैंड सातवें स्थान पर है. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज बेन स्टोक्स की टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है. यदि इंग्लैंड को डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में बने रहना है, तो उसे इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड:  बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग
न्यूज़ीलैंड का स्क्वॉडः टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ज़ैक फाउल्केस, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ’रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन

Tags: eng vs nz
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