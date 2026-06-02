भारत-अफगानिस्तान के अलावा 2 और टीमें खेलेगी टेस्ट सीरीज, 4 जून से शुरू होंगे मुकाबले, WTC टेबल पर सभी की नजरें

आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 79 रन की शानदार जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब इंग्लैंड के दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. सीरीज का पहला मुकाबला 4 से 8 जून तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 17 से 21 जून के बीच केनिंग्टन ओवल, लंदन में होगा, जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट 25 से 29 जून तक ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड की टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स करेंगे. मेजबान टीम ने पहले टेस्ट के लिए तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया है. वहीं, न्यूजीलैंड ने भी अपने अनुभवी और मजबूत खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. दोनों टीमों के बीच होने वाली यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

डब्ल्यूटीसी अंक टेबल में न्यूजीलैंड की मजबूत स्थिति

न्यूजीलैंड की टीम इस समय डब्ल्यूटीसी अंक टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है. टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं, जिनमें दो में जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. इसी वजह से उसका पॉइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) 77.78 है. कप्तान टॉम लैथम की अगुवाई में टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है.

इंग्लैंड के लिए करो या मरो जैसी स्थिति

दूसरी ओर इंग्लैंड की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है. टीम ने मौजूदा डब्ल्यूटीसी सेशन में अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से छह में हार का सामना करना पड़ा है. 38 अंकों और 31.67 पीसीटी के साथ इंग्लैंड सातवें स्थान पर है. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज बेन स्टोक्स की टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है. यदि इंग्लैंड को डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में बने रहना है, तो उसे इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.