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ENG vs NZ: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, किसे मिली कप्तानी? ओली पॉप-जैक क्रॉली बाहर

England Squad for 1st Test: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 4 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. बेन स्टोक्स को फिर से कप्तानी दी गई है जबकि जैक क्रॉली और ओली पॉप को स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 6:22:10 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान.
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान.


नई दिल्ली. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. एक बार फिर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के हाथों में कप्तानी होगी. हैरानी की बात ये है कि ओपनिंग बैटर जैक क्रॉली और ओली पॉप को इस स्क्वॉड में मौका नहीं मिला है. जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे जोफ्रा आर्चर सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं ऐसे में उन्हें टीम में नहीं चुना गया है. पहला टेस्ट 4 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.इंग्लैंड ने तीन नए खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है. इनमें एमिलियो गे, सॉनी बेकर और जेम्स रियू शामिल हैं. वहीं रेहान अहमद, मैथ्यू फिशर और ओली रॉबिन्सन की टीम में वापसी हुई है.
इंग्लैंड के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा “एमिलियो, जेम्स और सोनी, सभी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके मौके पाए हैं और न सिर्फ़ अपने टैलेंट से, बल्कि हाई-प्रेशर सिचुएशन में अपने क्रिकेट खेलने के तरीके से भी हमें इम्प्रेस किया है. रेहान, मैट और ओली जैसे खिलाड़ियों का वापस करना भी बहुत अच्छा है, जो सभी ग्रुप में अलग-अलग क्वालिटी और अनुभव लाते हैं. स्पॉट के लिए कॉम्पिटिशन बहुत मज़बूत बना हुआ है और एक टेस्ट टीम के तौर पर हम ठीक वहीं पहुंचना चाहते हैं. जोफ़्रा आर्चर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”
रॉब ने आगे क्या कहा?
रॉब ने आगे कहा कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का शानदार संतुलन है. उन्होंने नए खिलाड़ियों की लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना की. रॉब की ने बताया कि जॉफ्रा आर्चर को लाल गेंद क्रिकेट के लिए धीरे-धीरे तैयार किया जा रहा है, इसलिए उन्हें पहले टेस्ट के लिए नहीं चुना गया. टीम 24 मई से लफबरो यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेंटर लगाएगी. रेहान अहमद और जैकब बेथेल आईपीएल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद टीम से जुड़ेंगे.

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जो रूट, बेन डकेट, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सॉनी बेकर, शोएब बशीर, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रियू, ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग

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Tags: ben stokesengland cricket team
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