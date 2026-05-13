ENG vs NZ: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, किसे मिली कप्तानी? ओली पॉप-जैक क्रॉली बाहर

नई दिल्ली. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. एक बार फिर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के हाथों में कप्तानी होगी. हैरानी की बात ये है कि ओपनिंग बैटर जैक क्रॉली और ओली पॉप को इस स्क्वॉड में मौका नहीं मिला है. जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे जोफ्रा आर्चर सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं ऐसे में उन्हें टीम में नहीं चुना गया है. पहला टेस्ट 4 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.इंग्लैंड ने तीन नए खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है. इनमें एमिलियो गे, सॉनी बेकर और जेम्स रियू शामिल हैं. वहीं रेहान अहमद, मैथ्यू फिशर और ओली रॉबिन्सन की टीम में वापसी हुई है.

इंग्लैंड के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा “एमिलियो, जेम्स और सोनी, सभी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके मौके पाए हैं और न सिर्फ़ अपने टैलेंट से, बल्कि हाई-प्रेशर सिचुएशन में अपने क्रिकेट खेलने के तरीके से भी हमें इम्प्रेस किया है. रेहान, मैट और ओली जैसे खिलाड़ियों का वापस करना भी बहुत अच्छा है, जो सभी ग्रुप में अलग-अलग क्वालिटी और अनुभव लाते हैं. स्पॉट के लिए कॉम्पिटिशन बहुत मज़बूत बना हुआ है और एक टेस्ट टीम के तौर पर हम ठीक वहीं पहुंचना चाहते हैं. जोफ़्रा आर्चर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं.”