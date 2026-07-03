India vs England: भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, धाकड़ ऑलराउंडर को मिला मौका

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England Squad for India ODI Series: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो टीम में एक बड़े बदलाव के दौर को दर्शाती है. इस टीम में सबसे प्रमुख नाम अनकैप्ड स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर जेम्स कोल्स का है, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 425 रन बनाने और 26 विकेट लेने के शानदार रिकॉर्ड के दम पर पहली बार इंटरनेशनल टीम में जगह बनाई है.
इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और जोश टंग की वापसी से इंग्लैंड का तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत हुआ है, जबकि बल्लेबाज जाक क्राउली और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम से बाहर कर दिया गया है. साथ ही, जेमी ओवरटन और ब्रायडन कार्स अपनी चोटों से उबरने के कारण इस बार टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तहत 22 साल के जैकब बेथेल को कप्तान हैरी ब्रूक के नए ओपनिंग पार्टनर के रूप में बल्लेबाजी क्रम में सबसे ऊपर प्रमोट किया जा सकता है.
यह कदम 2027 विश्व कप की तैयारी में अपनी ओपनिंग जोड़ी को फिर से मजबूत करने का इंग्लैंड का एक रणनीतिक प्रयास है, जो कभी सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी. हालांकि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले बेथेल ने अपने अब तक के 21 वनडे मैचों में केवल नंबर चार या उससे नीचे बल्लेबाजी की है (जिसमें उन्होंने 33.50 की औसत से 603 रन बनाए हैं), लेकिन उनके पास अपने अंडर-एज (आयु-वर्ग) क्रिकेट के दिनों से ओपनिंग करने का एक अच्छा अनुभव है.
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (यॉर्कशायर, कप्तान), रेहान अहमद (लीसेस्टरशायर), जोफ्रा आर्चर (ससेक्स), गस एटकिंसन (सरे), टॉम बैंटन (समरसेट), जैकब बेथेल (वार्विकशायर), जोस बटलर (लंकाशायर), जेम्स कोल्स (ससेक्स), सैम करन (सरे), लियाम डॉसन (हैम्पशायर), बेन डकेट (नॉटिंघमशायर), विल जैक्स (सरे), साकिब महमूद (लंकाशायर), आदिल राशिद (यॉर्कशायर), जो रूट (यॉर्कशायर) और जोश टंग (नॉटिंघमशायर)