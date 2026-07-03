India vs England: भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, धाकड़ ऑलराउंडर को मिला मौका

England Squad for India ODI Series: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो टीम में एक बड़े बदलाव के दौर को दर्शाती है. इस टीम में सबसे प्रमुख नाम अनकैप्ड स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर जेम्स कोल्स का है, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 425 रन बनाने और 26 विकेट लेने के शानदार रिकॉर्ड के दम पर पहली बार इंटरनेशनल टीम में जगह बनाई है.

इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, साकिब महमूद और जोश टंग की वापसी से इंग्लैंड का तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत हुआ है, जबकि बल्लेबाज जाक क्राउली और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम से बाहर कर दिया गया है. साथ ही, जेमी ओवरटन और ब्रायडन कार्स अपनी चोटों से उबरने के कारण इस बार टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तहत 22 साल के जैकब बेथेल को कप्तान हैरी ब्रूक के नए ओपनिंग पार्टनर के रूप में बल्लेबाजी क्रम में सबसे ऊपर प्रमोट किया जा सकता है.