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काली पट्टी बांधी, फिर रखा मौन… ENG vs NZ मैच में इंग्लिश टीम ने क्यों किया ऐसा? किस बात का मना रहे शोक

England vs New Zealand: मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने अपने पूर्व क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि दी. सभी खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी और एक मिनट का मौन रखा.

By: Satyam Sengar | Published: June 4, 2026 9:33:28 PM IST

ENG vs NZ मैच की इंग्लिश टीम ने क्यों किया ऐसा?
ENG vs NZ मैच की इंग्लिश टीम ने क्यों किया ऐसा?


इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की शुरुआत भावुक माहौल में हुई. मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने अपने पूर्व क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि दी. सभी खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी और एक मिनट का मौन रखा. यह सम्मान उन नौ पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटरों की याद में दिया गया, जिनका निधन अगस्त 2025 में भारत के खिलाफ आखिरी घरेलू मैच के बाद हुआ था. इनमें केन शटलवर्थ, जॉन जेम्सन और बैरी नाइट जैसे खिलाड़ी शामिल थे. इन सभी ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था.
इसके अलावा न्यूज़ीलैंड के महान क्रिकेटर मार्टिन क्रो को भी स्पेशल श्रद्धांजलि दी गई. उनके निधन की 10वीं बरसी पर उनकी बेटी एम्मा क्रो ने लॉर्ड्स की पारंपरिक घंटी बजाई. यह पल मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए काफी भावुक रहा. श्रद्धांजलि समारोह के बाद जब मैच शुरू हुआ तो न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने इंग्लैंड को शुरुआत से ही दबाव में ला दिया. टेस्ट डेब्यू कर रहे एमिलियो गे ने अपने करियर की पहली ही गेंद पर चौका लगाया, लेकिन वह केवल 8 रन बनाकर काइल जैमीसन का शिकार बन गए.

इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी लड़खड़ाई

इसके बाद बारिश के कारण खेल कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 24 रन पर 1 विकेट था. लंच के बाद इंग्लैंड की हालत और खराब हो गई. नाथन स्मिथ ने बेन डकेट को 19 रन पर आउट किया. फिर विल ओ’रूर्के ने जैकब बेथेल और जो रूट को जल्दी-जल्दी पवेलियन भेज दिया. इससे इंग्लैंड का स्कोर 33 रन पर 4 विकेट हो गया.

5 विकेट पर बनाए 83 रन

इसके बाद काइल जैमीसन ने जेमी स्मिथ को बोल्ड कर इंग्लैंड को पांचवां झटका दिया. हालांकि हैरी ब्रूक ने कुछ शानदार शॉट लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की. कप्तान बेन स्टोक्स ने भी उनका साथ दिया. 26 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 83 रन बना लिए थे, लेकिन मैच पर न्यूज़ीलैंड की पकड़ मजबूत बनी हुई थी. जैमीसन और ओ’रूर्के की शानदार गेंदबाज़ी ने मेजबान टीम को पूरे दिन संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया.

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Tags: eng vs nz
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