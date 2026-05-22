अजीत अगरकर से नाराज हुए दिलीप वेंगसरकर, 100 विकेट लेने वाले बॉलर को नहीं चुना, उसकी जगह…

पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए आकिब नबी को भारतीय टीम में जगह नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिलेगा, तो घरेलू क्रिकेट का महत्व क्या रह जाएगा.

आकिब नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार गेंदबाजी की है. उन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लिए और जम्मू-कश्मीर को इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. 2025-26 सीजन में वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और फाइनल मुकाबले में पांच विकेट भी हासिल किए. 29 साल तेज गेंदबाज आकिब नबी ने अब तक 41 फर्स्ट क्लास मैचों में 156 विकेट लिए हैं. फिलहाल वे आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली.

घरेलू क्रिकेट के महत्व पर उठे सवाल

दिलीप वेंगसरकर ने चयनकर्ताओं के फैसले को “बेहद गलत” और “न्याय के खिलाफ” बताया. उनका कहना है कि आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और वे टीम में जगह पाने के सबसे बड़े हकदार थे. उन्होंने कहा कि अगर रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका नहीं मिलेगा, तो घरेलू क्रिकेट खेलने का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा. खिलाड़ी पूरे सीजन मेहनत करते हैं ताकि उन्हें राष्ट्रीय टीम में चयन का अवसर मिल सके.

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में चुन सकते थे

भारतीय सेलेक्शन कमिटी की अगुवाई अजीत अगरकर कर रहे हैं. उन्होंने आकिब नबी की जगह गुजरात के तेज गेंदबाज गुरनूर ब्राड़ को चुना. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि नबी की गेंदबाजी गति चयन में बाधा बनी, लेकिन वेंगसरकर इससे सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसी गेंदबाज का चयन उसकी विकेट लेने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए, केवल तेज गति के आधार पर नहीं. वेंगसरकर के अनुसार, जसप्रीत बुमराह के आराम पर होने के कारण यह आकिब नबी को तैयार करने का सबसे सही समय था.