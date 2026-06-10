सौरव गांगुली वाइफ को क्यों देना चाहते थे तलाक? कहां चल रहा था चक्कर, किसके प्यार में पड़े थे

भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है. क्रिकेट में बड़ा नाम बनने से पहले ही सौरव गांगुली और डोना गांगुली एक-दूसरे को पसंद करते थे. दोनों कोलकाता के बेहाला इलाके में पड़ोसी थे और बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. हालांकि, उनके रिश्ते के सामने एक बड़ी चुनौती थी. दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे.

इसके बावजूद सौरव और डोना ने साथ रहने का फैसला किया. साल 1996 में दोनों ने कुछ करीबी दोस्तों की मदद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली. बाद में जब परिवारों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और वर्ष 1997 में दोनों की सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी हुई.

नगमा के साथ फैली अफवाह

साल 2000 के आसपास सौरव गांगुली का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा के साथ जोड़ा जाने लगा. कई मीडिया रिपोर्ट्स और मनोरंजन पत्रिकाओं में दोनों के कथित रिश्ते को लेकर खबरें प्रकाशित हुईं. इन खबरों ने क्रिकेट और फिल्म जगत में काफी चर्चा बटोरी. इसके बाद लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सौरव और डोना के वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि सौरव डोना से तलाक लेना चाहते थे. हालांकि, इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

क्या सच में तलाक की नौबत आई थी?

सौरव गांगुली या डोना गांगुली ने कभी भी सार्वजनिक रूप से तलाक या अलगाव की बात स्वीकार नहीं की. डोना ने कई मौकों पर ऐसी खबरों को अफवाह बताया. समय के साथ यह विवाद शांत हो गया और दोनों अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते रहे. आज, लगभग तीन दशक बाद भी सौरव और डोना साथ हैं. उनकी कहानी सिर्फ एक सफल लव स्टोरी ही नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्ते की मजबूती का भी उदाहरण मानी जाती है.