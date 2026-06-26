इधर IND vs IRE मैच में बिजी था पूरा भारत, उधर 25 साल के बल्लेबाज ने ठोक दी सेंचुरी, बैकफुट पर श्रीलंका

India A vs Srilanka A: बारिश ने भले ही दूसरे दिन का खेल काफी खराब कर दिया, लेकिन इंडिया ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरे दिन की चर्चा अपने नाम कर ली. गॉल में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में जुरेल ने नाबाद 141 रन ठोक दिए. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत इंडिया ए ने 452/6 पर अपनी पारी घोषित कर दी. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार शुरुआत की और दिन खत्म होने तक श्रीलंका ए का स्कोर 113/2 कर दिया.

जुरेल दूसरे दिन 68 रन से आगे खेलने उतरे थे. शुरुआत से ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बारिश बार-बार खेल में रुकावट डालती रही. एक समय तो वह 97 रन पर थे और तभी बारिश आ गई. खेल दोबारा शुरू हुआ तो जुरेल ने बिना किसी दबाव के अपना शतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने और भी तेजी से रन बनाए. हर्ष दुबे ने भी 30 रन की अच्छी पारी खेली और दोनों ने छठे विकेट के लिए 86 रन जोड़ दिए. आखिर में जुरेल 141 रन बनाकर नाबाद लौटे.

कप्तान ने दिखाई क्लास

ध्रुव जुरेल की यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी भी निभाई. टीम के कुछ विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने एक छोर संभाले रखा और श्रीलंकाई गेंदबाजों को मैच में वापसी का मौका नहीं दिया. बारिश के बावजूद उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया और इंडिया ए को 450 रन के पार पहुंचा दिया.

गेंदबाजों ने भी दिलाई शानदार शुरुआत

बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया. अंशुल कंबोज ने निरोशन डिकवेला को जल्दी आउट किया, जबकि यश ठाकुर ने पवन्था वीरसिंघे का विकेट लेकर श्रीलंका ए को दूसरा झटका दिया. इसके बाद नुवानिदु फर्नांडो ने अर्धशतक लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ए 113/2 ही पहुंच सकी. अब मेजबान टीम अभी भी इंडिया ए से 339 रन पीछे है और मैच में वापसी करने के लिए उसे बड़ी साझेदारी की जरूरत होगी.