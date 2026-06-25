रजट पाटीदार हटे तो कौन बनेगा RCB का कप्तान? डायरेक्टर बोले- एक खिलाड़ी है जो…

मो बॉबट ने और क्या कहा?

आरसीबी की डॉक्यूमेंट्री ‘आरसीबीज़ ट्रॉफी क्वेस्ट’ में बातचीत के दौरान मो बॉबट ने पडिक्कल की मानसिकता और टीम के लिए जुनून की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल ने पूरे सीजन निस्वार्थ भाव से बल्लेबाजी की और टीम की रणनीति का अहम हिस्सा बन गए. बॉबट ने यह भी कहा कि मैदान के बाहर भी पडिक्कल में नेतृत्व करने की क्षमता साफ दिखाई देती है.

भविष्य में कप्तान बन सकते हैं पडिक्कल

उन्होंने आगे कहा कि देवदत्त पडिक्कल भविष्य में आरसीबी की कप्तानी संभालने के मजबूत दावेदार हो सकते हैं. हालांकि रजत पाटीदार ने टीम को लगातार दो आईपीएल खिताब दिलाकर शानदार नेतृत्व किया है, लेकिन केवल 25 वर्ष के पडिक्कल को फ्रेंचाइजी लंबे समय की योजना के तहत एक संभावित कप्तान के रूप में देख रही है. आरसीबी के मेंटर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने भी पडिक्कल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल बेंगलुरु की पहचान को दर्शाने वाले खिलाड़ी हैं और कम उम्र में भी मैच की परिस्थितियों को समझने की उनकी क्षमता शानदार है.