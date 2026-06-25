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रजट पाटीदार हटे तो कौन बनेगा RCB का कप्तान? डायरेक्टर बोले- एक खिलाड़ी है जो…

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में देवदत्त पडिक्कल ने अहम भूमिका निभाई. 464 रन और 168.72 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बॉबट ने उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए भविष्य का कप्तान बताया.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 6:08:44 PM IST

रजत पाटीदार हटे को कौन बनेगा RCB का कप्तान?
रजत पाटीदार हटे को कौन बनेगा RCB का कप्तान?


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के आईपीएल 2026 खिताब जीतने वाले अभियान में कई खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया, लेकिन देवदत्त पडिक्कल की शानदार वापसी सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक रही. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 15 पारियों में 464 रन बनाए और 168.72 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन जुटाए. उनकी दमदार बल्लेबाजी ने आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

देवदत्त पडिक्कल के प्रदर्शन से आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बॉबट काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट चाहता था कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली द्वारा पारी की शुरुआत में बनाई गई आक्रामक लय को पडिक्कल आगे बढ़ाएं. बॉबट के अनुसार, युवा बल्लेबाज ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार किया और टीम की जरूरतों को हमेशा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखा.

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मो बॉबट ने और क्या कहा?

आरसीबी की डॉक्यूमेंट्री ‘आरसीबीज़ ट्रॉफी क्वेस्ट’ में बातचीत के दौरान मो बॉबट ने पडिक्कल की मानसिकता और टीम के लिए जुनून की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल ने पूरे सीजन निस्वार्थ भाव से बल्लेबाजी की और टीम की रणनीति का अहम हिस्सा बन गए. बॉबट ने यह भी कहा कि मैदान के बाहर भी पडिक्कल में नेतृत्व करने की क्षमता साफ दिखाई देती है.

भविष्य में कप्तान बन सकते हैं पडिक्कल

उन्होंने आगे कहा कि देवदत्त पडिक्कल भविष्य में आरसीबी की कप्तानी संभालने के मजबूत दावेदार हो सकते हैं. हालांकि रजत पाटीदार ने टीम को लगातार दो आईपीएल खिताब दिलाकर शानदार नेतृत्व किया है, लेकिन केवल 25 वर्ष के पडिक्कल को फ्रेंचाइजी लंबे समय की योजना के तहत एक संभावित कप्तान के रूप में देख रही है. आरसीबी के मेंटर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने भी पडिक्कल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल बेंगलुरु की पहचान को दर्शाने वाले खिलाड़ी हैं और कम उम्र में भी मैच की परिस्थितियों को समझने की उनकी क्षमता शानदार है.

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