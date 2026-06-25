रजट पाटीदार हटे तो कौन बनेगा RCB का कप्तान? डायरेक्टर बोले- एक खिलाड़ी है जो…

देवदत्त पडिक्कल के प्रदर्शन से आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बॉबट काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट चाहता था कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली द्वारा पारी की शुरुआत में बनाई गई आक्रामक लय को पडिक्कल आगे बढ़ाएं. बॉबट के अनुसार, युवा बल्लेबाज ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार किया और टीम की जरूरतों को हमेशा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखा.
मो बॉबट ने और क्या कहा?
भविष्य में कप्तान बन सकते हैं पडिक्कल
उन्होंने आगे कहा कि देवदत्त पडिक्कल भविष्य में आरसीबी की कप्तानी संभालने के मजबूत दावेदार हो सकते हैं. हालांकि रजत पाटीदार ने टीम को लगातार दो आईपीएल खिताब दिलाकर शानदार नेतृत्व किया है, लेकिन केवल 25 वर्ष के पडिक्कल को फ्रेंचाइजी लंबे समय की योजना के तहत एक संभावित कप्तान के रूप में देख रही है. आरसीबी के मेंटर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने भी पडिक्कल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल बेंगलुरु की पहचान को दर्शाने वाले खिलाड़ी हैं और कम उम्र में भी मैच की परिस्थितियों को समझने की उनकी क्षमता शानदार है.