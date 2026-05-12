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Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स अभी भी कर सकती है क्वालीफाई? क्या है सिनेरियो, डिटेल में समझें कैसे

Delhi Capitals Qualification Scenario: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा. अब दिल्ली को शेष दोनों मुकाबले जीतने के साथ अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा, जबकि पंजाब किंग्स की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 12, 2026 4:01:47 PM IST

दिल्ली कैपिटल्स कैसे कर सकती है क्वालीफाई?
दिल्ली कैपिटल्स कैसे कर सकती है क्वालीफाई?


Delhi Capitals Qualification Scenario: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 211 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली ने तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. इस मैदान पर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार हुआ जब 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया गया. कप्तान अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में 56 रन की तेज पारी खेलकर शानदार वापसी की. हालांकि, हम ये जानेंगे कि क्या दिल्ली अब भी क्वालीफाई कर सकती है या फिर नहीं.
 
इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स 12 मैचों में 10 अंकों के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. टीम के दो मुकाबले अभी बाकी हैं, जो राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले जाएंगे. प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली को दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. ऐसा करने पर टीम अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है. हालांकि, केवल जीत दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि टीम का नेट रन रेट माइनस 0.993 है. इसलिए दिल्ली को बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा.
 

दिल्ली को अन्य टीमों के परिणामों पर भी रहना होगा निर्भर

दिल्ली की किस्मत अब पूरी तरह उसके अपने हाथ में नहीं है. टीम को यह उम्मीद करनी होगी कि उससे ऊपर मौजूद पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें अपने बचे हुए मुकाबलों में हार जाएं और 14 अंकों या उससे कम पर रुकें. यदि शीर्ष पर मौजूद टीमें लगातार जीत दर्ज करती रहीं और क्वालीफाई करने का आंकड़ा 16 अंकों तक पहुंच गया, तो दिल्ली के लिए अंतिम चार में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा. अब एक भी हार दिल्ली कैपिटल्स के अभियान का अंत कर सकती है.
 

पंजाब किंग्स की स्थिति काफी मजबूत

पंजाब किंग्स फिलहाल 11 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. टीम के तीन मुकाबले अभी शेष हैं, जो मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले जाएंगे. यदि पंजाब अपने सभी तीन मुकाबले जीत लेती है, तो उसके 19 अंक हो जाएंगे और उसका प्लेऑफ में पहुंचना निश्चित हो जाएगा. दो जीत के साथ भी टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है, जो आमतौर पर अंतिम चार में जगह बनाने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं. यदि पंजाब केवल एक मैच जीतती है, तो उसे बेहतर नेट रन रेट के सहारे आगे बढ़ने की उम्मीद करनी होगी.

Tags: Delhi CapitalsIPL 2026
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