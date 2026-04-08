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DC vs GT: दिल्ली की बारिश क्या आईपीएल मैच में डालेगी खलल? डीसी बनाम जीटीमुकाबले से पहले मौसम बना टेंशन

DC vs GT weather Forecast: दिल्ली में बारिश और बारिश का खतरा इंडियन प्रीमियर लीग के दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस पर खतरा मंडरा रहा है. दिन में तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि मैच के समय में तेज़ बारिश हो सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 8, 2026 12:26:38 PM IST



DC vs GT weather Forecast: आईपीएल के रोमांच के बीच दिल्ली का बदलता मौसम खिलाड़ियों और फैंस दोनों की चिंता बढ़ा रहा है. बुधवार, 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला मुकाबला बारिश की आशंका के साए में है. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर उत्साह तो है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता इस रोमांच में खलल डाल सकती है.

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दिन में बदलेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. शुरुआती घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि यह हर इलाके में समान रूप से नहीं होगी. मौसम विभाग के अनुसार सुबह से दोपहर तक बारिश की संभावना काफी कम यानी 1 से 2 प्रतिशत के बीच रह सकती है, लेकिन इसके बाद अचानक मौसम करवट ले सकता है. दोपहर होते-होते बादल घिरने और बारिश तेज होने की संभावना है. करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच 45 से 50 प्रतिशत तक बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे शहर के कई हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश हो सकती है. यही समय दिन का सबसे संवेदनशील दौर माना जा रहा है.

शाम तक क्या रहेगा हाल, मैच पर नजर

मैच का समय शाम 7:30 बजे तय है, जबकि टॉस 7 बजे होगा. ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि उस वक्त मौसम कैसा रहेगा. अनुमान के मुताबिक, शाम 6 से 8 बजे के बीच बारिश की संभावना 10 से 15 प्रतिशत तक बनी रहेगी. इसका मतलब यह है कि भारी बारिश की संभावना भले कम हो, लेकिन हल्की बूंदाबांदी मैच के दौरान बाधा बन सकती है. अगर बारिश नहीं हुई तो मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला जा सकेगा, लेकिन अगर बीच-बीच में बारिश होती रही तो खेल प्रभावित होना तय है.

अरुण जेटली स्टेडियम में तैयारियां पूरी

अच्छी बात यह है कि अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश के बाद पानी निकासी के लिए आधुनिक और तेज व्यवस्था मौजूद है. ऐसे में अगर बारिश रुक जाती है तो मैच को ज्यादा देर तक रोकने की नौबत नहीं आएगी. ग्राउंड स्टाफ भी पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

रोमांचक मुकाबले पर मौसम का साया

इस मुकाबले की अहमियत भी कम नहीं है. दिल्ली कैपिटल्स जहां पहले से जीत दर्ज कर आत्मविश्वास में नजर आ रही है, वहीं गुजरात टाइटंस अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी. ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. हालांकि मौसम इसमें थोड़ी बहुत रुकावट जरूर डाल सकता है. कुल मिलाकर, फैंस को एक आंख मैच पर और दूसरी मौसम पर रखनी होगी. अगर बारिश ज्यादा नहीं हुई तो पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की बाधाएं आना लगभग तय माना जा रहा है.

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