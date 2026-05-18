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CSK vs SRH Live Streaming: चेपॉक में प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी CSK की यलो आर्मी, SRH के ‘धुरंधर’ भी तैयार, यहां देखें Live प्रसारण

CSK vs SRH  Live Streaming: आईपीएल 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सोमवार, 18 मई, 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मेजबानी करने के लिए तैयार है. आइये जानते हैं मैच कितनी बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

By: Shivangi Shukla | Published: May 18, 2026 3:20:53 PM IST

CSK vs SRH लाइव स्ट्रीमिंग
CSK vs SRH लाइव स्ट्रीमिंग


CSK vs SRH Live Streaming: आईपीएल 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सोमवार, 18 मई, 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मेजबानी करने के लिए तैयार है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा (टॉस शाम 7:00 बजे होगा )

आईपीएल 2026 में चेपॉक में CSK का यह आखिरी घरेलू मैच है और दांव बेहद अहम है. सीएसके 6 जीत और 6 हार के साथ (12 अंक) छठे स्थान पर है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. आइये जानते हैं मैच कितनी बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

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भारत में CSK और SRH का लाइव मैच कहां देखें

टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईपीएल 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में करता है. यह चैनल टाटा प्ले , एयरटेल डिजिटल टीवी , डिश टीवी और डी2एच पर उपलब्ध है.

वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो JioHotstar एकमात्र प्लेटफॉर्म है, जहां आईपीएल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है. इसके प्लान ₹79/महीना (मोबाइल) , ₹149/महीना (सुपर) और ₹299/महीना (4K के साथ प्रीमियम) से शुरू होते हैं. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

धोनी खेल सकते हैं आज अपना आखिरी T20 मैच 

मैच से पहले सबसे बड़ी सनसनी ये है कि एमएस धोनी को इस मैच से पहले चेपॉक में नेट प्रैक्टिस करते देखा गया. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सीएसके डेथ ओवरों में बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए धोनी की वापसी का अप्रत्याशित फैसला ले सकती है. सबसे बड़ी खबर ये है कि चेपॉक में धोनी का यह आखिरी मैच हो सकता है, जिससे फैंस में काफी उत्साह है. इस मैच में येलो आर्मी पूरी ताकत से मैदान पर उतरेगी.

Tags: CSKhome-hero-pos-4IPL 2026M S DhoniSRH
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