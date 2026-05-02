परिवार के जरिए मुलाकात, कश्मीरी लड़की से हुआ प्यार, फिर रचाई शादी, स्टार क्रिकेटर की लव स्टोरी

लगातार सपोर्ट करती है रोमाना

रोमाना ने सरफराज के क्रिकेट करियर के हर उतार-चढ़ाव में उनका पूरा साथ दिया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से लेकर बड़े मंच पर पहचान बनाने तक, वह हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं. आज सरफराज खान क्रिकेट में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और फैंस मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार और पत्नी रोमाना का बड़ा योगदान है.

पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है सरफराज की जोड़ी

दोनों की प्रेम कहानी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. सरफराज खान और रोमाना ज़हूर की जोड़ी क्रिकेट जगत की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है. फिलहाल सरफराज खान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं लेकिन अभी तक अपना जलवा दिखाने में सफल नहीं हुए हैं. देखना होगा कि आगानी मैचों में वह क्या करते हैं.