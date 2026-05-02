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परिवार के जरिए मुलाकात, कश्मीरी लड़की से हुआ प्यार, फिर रचाई शादी, स्टार क्रिकेटर की लव स्टोरी

भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी खूबसूरत निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. सरफराज की पत्नी रोमाना ज़हूर के साथ उनकी लव स्टोरी भी फैंस के बीच काफी चर्चा में रहती है.

By: Satyam Senger | Published: May 2, 2026 3:30:05 PM IST

दिलचस्प है सरफराज खान की लव स्टोरी.
दिलचस्प है सरफराज खान की लव स्टोरी.


भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी खूबसूरत निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. सरफराज की पत्नी रोमाना ज़हूर के साथ उनकी लव स्टोरी भी फैंस के बीच काफी चर्चा में रहती है. सरफराज खान ने कश्मीरी लड़की रोमाना ज़हूर से पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं और फैंस ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया था.

हालांकि रोमाना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से वह फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वह सरफराज की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं और हर कदम पर उनका साथ देती नजर आती हैं. बताया जाता है कि सरफराज और रोमाना की मुलाकात पारिवारिक संबंधों के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया.

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लगातार सपोर्ट करती है रोमाना

रोमाना ने सरफराज के क्रिकेट करियर के हर उतार-चढ़ाव में उनका पूरा साथ दिया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से लेकर बड़े मंच पर पहचान बनाने तक, वह हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं. आज सरफराज खान क्रिकेट में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और फैंस मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार और पत्नी रोमाना का बड़ा योगदान है.

पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है सरफराज की जोड़ी

दोनों की प्रेम कहानी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. सरफराज खान और रोमाना ज़हूर की जोड़ी क्रिकेट जगत की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है. फिलहाल सरफराज खान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं लेकिन अभी तक अपना जलवा दिखाने में सफल नहीं हुए हैं. देखना होगा कि आगानी मैचों में वह क्या करते हैं. 

Tags: Sarfaraz Khan
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