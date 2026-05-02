परिवार के जरिए मुलाकात, कश्मीरी लड़की से हुआ प्यार, फिर रचाई शादी, स्टार क्रिकेटर की लव स्टोरी

हालांकि रोमाना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से वह फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वह सरफराज की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं और हर कदम पर उनका साथ देती नजर आती हैं. बताया जाता है कि सरफराज और रोमाना की मुलाकात पारिवारिक संबंधों के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया.
लगातार सपोर्ट करती है रोमाना
रोमाना ने सरफराज के क्रिकेट करियर के हर उतार-चढ़ाव में उनका पूरा साथ दिया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से लेकर बड़े मंच पर पहचान बनाने तक, वह हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं. आज सरफराज खान क्रिकेट में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और फैंस मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार और पत्नी रोमाना का बड़ा योगदान है.