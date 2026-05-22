ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका

यह इस सत्र में दूसरी बार था जब टीम ओवर गति नियमों का उल्लंघन करती पाई गई. इसके चलते गायकवाड़ पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि टीम के अन्य खिलाड़ियों और प्रभाव खिलाड़ी कार्तिक शर्मा पर 6 लाख रुपये या मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. ऐसा पहले भी कई टीमों के कप्तान के साथ हो चुका है.

गुजरात के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन

चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 84 रन और शुभमन गिल ने 64 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की. इसके बाद जोस बटलर ने केवल 27 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंचाया. चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए. केवल गुरजपनीत सिंह ने किफायती गेंदबाजी की, जबकि अंशुल कंबोज ने चार ओवर में 56 रन खर्च किए.

चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी

230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए और बिना खाता खोले आउट हो गए. शुरुआती झटके के बाद टीम संभल नहीं सकी. हालांकि शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन की तेज पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके. पूरी टीम केवल 140 रन पर सिमट गई. गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने तीन-तीन विकेट लिए.