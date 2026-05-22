Home > क्रिकेट > ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका

ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका

Ruturaj Gaikwad Fined 24 Lakh: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार दी. शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की शानदार बल्लेबाजी के सामने CSK पूरी तरह बिखर गई. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना भी लगाया गया.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 22, 2026 12:38:10 PM IST

ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई.
ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई.


Ruturaj Gaikwad Fined 24 Lakh: चेन्नई सुपर किंग्स को गुरुवार रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी नौवीं जीत दर्ज की और पाइंट्स टेबल में टॉप दो स्थानों में जगह पक्की कर ली. इस हार के साथ चेन्नई का सफर टूर्नामेंट में खत्म हो गया लेकिन, मैच के बाद चेन्नई की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जुर्माना लगाया.
यह इस सत्र में दूसरी बार था जब टीम ओवर गति नियमों का उल्लंघन करती पाई गई. इसके चलते गायकवाड़ पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि टीम के अन्य खिलाड़ियों और प्रभाव खिलाड़ी कार्तिक शर्मा पर 6 लाख रुपये या मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. ऐसा पहले भी कई टीमों के कप्तान के साथ हो चुका है.

गुजरात के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन
चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 84 रन और शुभमन गिल ने 64 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की. इसके बाद जोस बटलर ने केवल 27 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंचाया. चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए. केवल गुरजपनीत सिंह ने किफायती गेंदबाजी की, जबकि अंशुल कंबोज ने चार ओवर में 56 रन खर्च किए.

You Might Be Interested In

चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी
230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए और बिना खाता खोले आउट हो गए. शुरुआती झटके के बाद टीम संभल नहीं सकी. हालांकि शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन की तेज पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके. पूरी टीम केवल 140 रन पर सिमट गई. गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने तीन-तीन विकेट लिए.

Tags: IPL 2026Ruturaj Gaikwad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम, देखें...

May 22, 2026

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026
ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका
ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका
ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका
ऋतुराज गायकवाड़ की IPL से विदाई, जाते-जाते लग गया 24 लाख का झटका, BCCI ने दिया फटका