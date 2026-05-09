Home > क्रिकेट > IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?

IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे अधिक देखी जाने वाली टीम बनकर उभरी है. महेंद्र सिंह धोनी की लोकप्रियता ने टीम को टॉप पर पहुंचाया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे.

By: Satyam Sengar | Published: May 9, 2026 5:54:02 PM IST

IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन?
IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन?


Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लोकप्रियता के मामले में एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है. पाँच बार की चैंपियन टीम इस सत्र की सबसे अधिक देखी जाने वाली टीम बन गई है. टीम के मैच मैच को औसतन 30 करोड़ 80 लाख दर्शक देख रहे हैं, जो कि काबिल ए तारीफ है. अभी तक इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले हैं लेकिन इसके बावजूद सीएसके का पहले नंबर पर रहना हैरान कर देने वाला है.
 
चेन्नई सुपर किंग्स की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण महेंद्र सिंह धोनी है. विश्व क्रिकेट के सबसे सफल और लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल धोनी आज भी करोड़ों दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं. टीम की विरासत और निरंतर अच्छे प्रदर्शन ने इसे फैंस की पहली पसंद बनाए रखा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सूची में दूसरे स्थान पर है. मौजूदा विजेता टीम के मैचों को इस सत्र में औसतन 30 करोड़ 30 लाख दर्शक देख रहे हैं. विराट कोहली की अपार लोकप्रियता ने टीम को विशेष पहचान दी है और उनकी विशाल प्रशंसक संख्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सबसे चर्चित टीमों में बनाए रखती है.
 
मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर
मुंबई इंडियंस 29 करोड़ 30 लाख औसत दर्शकों के साथ तीसरे स्थान पर है. प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव के बावजूद टीम को मिलने वाला समर्थन कम नहीं हुआ है. रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी इसकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं.
 
सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर
पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर है. वर्ष 2016 में अपना एकमात्र खिताब जीतने वाली इस टीम ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर देश और विदेश में मजबूत प्रशंसक वर्ग तैयार किया है. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड जैसे खिलाड़ी टीम को और आकर्षक बनाते हैं.
 
कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें नंबर पर
कोलकाता नाइट राइडर्स 28 करोड़ औसत दर्शकों के साथ पाँचवें स्थान पर है. तीन बार की चैंपियन यह टीम हमेशा से लीग की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ियों में शामिल रही है. सह-मालिक शाहरुख खान की लोकप्रियता और प्रशंसकों के अटूट समर्थन ने इसे लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है.

Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

साई पल्लवी का चौंकाने वाल अफेयर

May 9, 2026

नकली दूध, घी, मावा, फल- ऐसे पहचानें!

May 9, 2026

गर्मी में ‘जहर’ बन जाते हैं ये सुपरफूड्स

May 9, 2026

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026
IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?
IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?
IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?
IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?