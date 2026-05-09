IPL 2026 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीम कौन? RCB दूसरे, मुंबई तीसरे, फिर पहले पर कौन?

Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लोकप्रियता के मामले में एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है. पाँच बार की चैंपियन टीम इस सत्र की सबसे अधिक देखी जाने वाली टीम बन गई है. टीम के मैच मैच को औसतन 30 करोड़ 80 लाख दर्शक देख रहे हैं, जो कि काबिल ए तारीफ है. अभी तक इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले हैं लेकिन इसके बावजूद सीएसके का पहले नंबर पर रहना हैरान कर देने वाला है.

चेन्नई सुपर किंग्स की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण महेंद्र सिंह धोनी है. विश्व क्रिकेट के सबसे सफल और लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल धोनी आज भी करोड़ों दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं. टीम की विरासत और निरंतर अच्छे प्रदर्शन ने इसे फैंस की पहली पसंद बनाए रखा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सूची में दूसरे स्थान पर है. मौजूदा विजेता टीम के मैचों को इस सत्र में औसतन 30 करोड़ 30 लाख दर्शक देख रहे हैं. विराट कोहली की अपार लोकप्रियता ने टीम को विशेष पहचान दी है और उनकी विशाल प्रशंसक संख्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सबसे चर्चित टीमों में बनाए रखती है.

मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर

मुंबई इंडियंस 29 करोड़ 30 लाख औसत दर्शकों के साथ तीसरे स्थान पर है. प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव के बावजूद टीम को मिलने वाला समर्थन कम नहीं हुआ है. रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी इसकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर

पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर है. वर्ष 2016 में अपना एकमात्र खिताब जीतने वाली इस टीम ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर देश और विदेश में मजबूत प्रशंसक वर्ग तैयार किया है. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड जैसे खिलाड़ी टीम को और आकर्षक बनाते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें नंबर पर