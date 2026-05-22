टीम इंडिया में हुआ बेटे का सेलेक्शन, भावुक हुआ CRPF बाप, बोला-क्या ये सच है…

कुछ सालों बाद हर्ष ने बहुत मेहनत की और विदर्भ टीम के लिए खेलते हुए 2025 की रणजी ट्रॉफी जीत ली. उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल दिखाया और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बने. उन्हें “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” भी चुना गया. यह जीत उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि यह उसी जगह के पास हुई जहां से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था. इस जीत के समय उनके माता-पिता स्टेडियम में मौजूद थे और सभी बहुत खुश और भावुक हो गए थे.
भारतीय टीम में चयन और परिवार की खुशी
इसके बाद एक और बड़ी खुशी आई जब हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे मैचों के लिए चुना गया. यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था. जब उनके पिता सुरेंद्र को फोन पर यह खबर मिली, तो वे बहुत हैरान हो गए और बार-बार पूछने लगे कि क्या यह सच है. बाद में उन्हें भरोसा हुआ और वे बहुत खुश हो गए. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा है.
हर्ष के पिता पहले सीआईएसएफ में नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट करियर के लिए नौकरी छोड़ दी. उनकी मां भी हर्ष की पूरी मदद करती रही हैं. पूरे परिवार ने मिलकर हर्ष की मेहनत और संघर्ष को देखा है. आज हर्ष दुबे की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मेहनत और लगन हो, तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा किया जा सकता है.