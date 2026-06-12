बुढ़ापे में चढ़ा जवानी का शौक, क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने से आधी उम्र की लड़कियों को बनाया हमसफर, एक तो 67 साल का

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क्रिकेट जगत में खिलाड़ियों की प्रोफेशनल उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. कई ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपने से काफी कम उम्र की महिलाओं से शादी कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया. उम्र के बड़े अंतर के बावजूद इन खिलाड़ियों ने अपने रिश्तों को नई पहचान दी और कम उम्र की महिलाओं से शादी रचाई. इनमें से एक भारतीय और एक पाकिस्तान का खिलाड़ी भी लिस्ट में शामिल है.
भारत के पूर्व क्रिकेटर और जाने-माने कमेंटेटर अरुण लाल ने साल 2022 में दूसरी शादी की थी. उस समय उनकी उम्र लगभग 67 वर्ष थी. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड की मित्र बुलबुल साहा से शादी की थी, जो उनसे करीब 28 वर्ष छोटी हैं. दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. उम्र के बड़े अंतर के बावजूद इस जोड़ी को क्रिकेट जगत से भरपूर शुभकामनाएं मिली थीं. बता दें कि अरुण हालांकि, पहले से ही शादी शुदा थे. पहली बीवी को तलाक देकर उन्होंने शादी रचाई थी.
इमरान खान भी लिस्ट में
पाकिस्तान को 1992 का विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान इमरान खान ने साल 2018 में बुशरा बीबी से शादी किया था. दोनों के बीच लगभग दो दशक का उम्र का अंतर बताया जाता है. इमरान खान की यह तीसरी शादी थी, जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था. शादी के बाद यह जोड़ी लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में बनी रही. बता दें कि इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी. उनकी उम्र भी इमरान खान से 21 साल कम थी.
कभी कभी ट्रोल भी हुए
क्रिकेट जगत में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां खिलाड़ियों ने उम्र के अंतर को रिश्ते के आड़े नहीं आने दिया. अरुण लाल और इमरान खान उन चर्चित क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत फैसलों से यह साबित किया कि रिश्तों की मजबूती उम्र नहीं, बल्कि विश्वास और आपसी समझ पर निर्भर करती है. हालांकि, कम्र उम्र की लड़कियों से शादी करने के कारण इन्हें कभी कभी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ जाता है.