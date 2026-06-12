बुढ़ापे में चढ़ा जवानी का शौक, क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने से आधी उम्र की लड़कियों को बनाया हमसफर, एक तो 67 साल का

इमरान खान भी लिस्ट में

पाकिस्तान को 1992 का विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान इमरान खान ने साल 2018 में बुशरा बीबी से शादी किया था. दोनों के बीच लगभग दो दशक का उम्र का अंतर बताया जाता है. इमरान खान की यह तीसरी शादी थी, जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था. शादी के बाद यह जोड़ी लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में बनी रही. बता दें कि इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी. उनकी उम्र भी इमरान खान से 21 साल कम थी.

कभी कभी ट्रोल भी हुए

क्रिकेट जगत में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां खिलाड़ियों ने उम्र के अंतर को रिश्ते के आड़े नहीं आने दिया. अरुण लाल और इमरान खान उन चर्चित क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत फैसलों से यह साबित किया कि रिश्तों की मजबूती उम्र नहीं, बल्कि विश्वास और आपसी समझ पर निर्भर करती है. हालांकि, कम्र उम्र की लड़कियों से शादी करने के कारण इन्हें कभी कभी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ जाता है.