पहले क्रिकेट फिर पुलिस फोर्स… वो क्रिकेटर्स, जिन्होंने बल्ले के साथ साथ थामी पिस्तौल, बने अधिकारी

क्रिकेट में खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन, रिकॉर्ड और उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी कहानी थोड़ी अलग है. कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना हुनर दिखाने के साथ-साथ नौकरी और समाज की जिम्मेदारियां भी निभाईं. एडवर्ड रिले और रूआलीन कमिंग ऐसे ही दो क्रिकेटर थे, जिन्होंने क्रिकेट खेलने के साथ पुलिस अधिकारी के तौर पर भी काम किया. आज के समय में क्रिकेटर पूरी तरह खेल को ही अपना करियर बना लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था. कई खिलाड़ियों को खेल के साथ अपनी नौकरी भी संभालनी पड़ती थी. इन दोनों क्रिकेटरों ने भी अपने जुनून और जिम्मेदारियों के बीच शानदार संतुलन बनाया.

एडवर्ड रिले इंग्लैंड के क्रिकेटर थे. उन्होंने अपने समय में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और 1918-19 में भारत में खेले गए मद्रास प्रेसिडेंसी मुकाबले में यूरोपियंस टीम की तरफ से मैदान पर उतरे. क्रिकेट के साथ-साथ वह पुलिस सेवा से भी जुड़े हुए थे. उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया और अपनी ड्यूटी के साथ क्रिकेट को भी जारी रखा.

क्रिकेट के साथ निभाई पुलिस की जिम्मेदारी

रूआलीन कमिंग की कहानी भी काफी दिलचस्प है. वह भी क्रिकेटर होने के साथ पुलिस सेवा में थे. उन्होंने ब्रिटिश भारत की पुलिस व्यवस्था में काम किया और क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई. वह यूरोपियंस टीम के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके थे. हालांकि, क्रिकेट करियर कुछ खास नहीं रहा था.

पुराने दौर के खिलाड़ियों की अलग पहचान