भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं. बैठक के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद रहे. उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में अमरोहा के रहने वाले शमी की इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, उनके राजनीति में आने को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या चहल के बाद शमी बीजेपी में होंगे शामिल?

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के BJP में शामिल होने के एक हफ़्ते बाद मोहम्मद शमी की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से हुई. इसलिए उनके बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, आपको बता दें कि अभी तक ना तो शमी और न ही BJP ने इस बात की पुष्टि करते हुए कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है.

जयंत चौधरी से भी की थी मुलाकात

इससे पहले सितंबर में भी मोहम्मद शमी ने केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की थी. इसके बाद भी उनके राजनीति में आने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. हालांकि, RLD ने साफ किया था कि शमी अमरोहा में खेल सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद देने पर जयंत चौधरी का आभार जताने पहुंचे थे.

नवंबर महीने में ही टेस्ट से लिया था संन्यास

इससे पहले, 6 नवंबर को, तेज़ गेंदबाज़ शमी ने 13 साल के करियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ अपने डेब्यू के ठीक 13 साल बाद एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपने फ़ैसले की घोषणा की थी. शमी ने लिखा, ‘मैं सफेद जर्सी को अलविदा कह रहा हूं, लेकिन इससे जुड़ी यादों को कभी नहीं.’

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