बीवी को बुरी तरह पीटा, कुकिंग पैन से भी मारा, सचिन तेंदुलकर के जिगरी यार के ऐसे हैं कारनामे…

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और सचिन तेंदुलकर के जिगरी दोस्त विनोद कांबली कभी देश के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाते थे. अपने शानदार खेल की वजह से उन्होंने कम समय में बड़ी पहचान बना ली थी. लेकिन साल 2023 में वह क्रिकेट नहीं, बल्कि एक घरेलू विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट ने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कांबली ने घर में हुए विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की.

यह घटना मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर की बताई गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, एंड्रिया हेविट ने आरोप लगाया कि विनोद कांबली शराब के नशे में घर लौटे थे. इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई. एंड्रिया ने अपनी शिकायत में कहा था कि विवाद के दौरान कांबली ने उन पर कुकिंग पैन का हैंडल फेंका, जिससे उनके सिर पर चोट लगी. चोट लगने के बाद उन्होंने अस्पताल में मेडिकल जांच कराई और फिर पुलिस से संपर्क किया.

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

पत्नी की शिकायत मिलने के बाद बांद्रा पुलिस ने विनोद कांबली के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने चोट पहुंचाने और जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि घटना के समय दंपति का बेटा भी घर में मौजूद था. बताया गया कि उसने दोनों के बीच विवाद को शांत कराने की कोशिश की थी.

शानदार करियर के बावजूद विवादों में रहे कांबली

विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, जिनसे भविष्य में बड़ी उम्मीदें की जाती थीं. वह क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनका शुरुआती प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्होंने कई यादगार पारियां खेली थीं. हालांकि, उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका. क्रिकेट से दूर होने के बाद भी वह कई बार निजी कारणों और विवादों को लेकर चर्चा में रहे. साल 2023 का यह मामला भी उन्हीं विवादों में से एक था, जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया.