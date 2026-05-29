IPL के बीच क्रिकेट जगत में बवाल, कनाडा क्रिकेट का ISI कनेक्शन, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश

कनाडा क्रिकेट से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने खेल जगत में हलचल मचा दी है. एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा क्रिकेट के कुछ अधिकारियों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, गैंगस्टरों और मैच फिक्सिंग करने वाले लोगों से हो सकता है. भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार, क्रिकेट से आने वाले पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और दूसरे गैरकानूनी कामों में किया जा रहा था.

इस मामले में बिलाल चीमा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. रिपोर्ट के मुताबिक, बिलाल चीमा ने अपने चाचा अमजद बाजवा को कनाडा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनवाने में मदद की. जांच एजेंसियों का कहना है कि इसके बाद क्रिकेट प्रशासन पर एक खास नेटवर्क का प्रभाव बढ़ गया. इसी बीच बिलाल चीमा कनाडा के सरे शहर में स्थानीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है.

मैच फिक्सिंग और पैसों की गड़बड़ी

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिकेट कनाडा को आईसीसी से मिलने वाले फंड का गलत इस्तेमाल किया गया. पाकिस्तान से खिलाड़ियों और कोचों की भर्ती में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. इसके अलावा होटल बुकिंग में फर्जीवाड़े की बात भी सामने आई है. शाहजाद भट्टी नाम के एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया है. पूर्व सीईओ सलमान खान पर पहले भी चोरी और धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन गलत तरीकों से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया.

फायरिंग की घटनाएं और आईसीसी जांच

मामला तब और गंभीर हो गया जब मई 2026 में क्रिकेट कनाडा के अध्यक्ष अरविंदर खोसा के घर पर गोलीबारी हुई. इससे पहले कैलगरी में एक पूर्व बोर्ड सदस्य के घर पर भी दो बार फायरिंग की गई थी. बताया गया कि डर की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा. अब आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने क्रिकेट कनाडा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच की भी जांच हो रही है. इस पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की ईमानदारी और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.