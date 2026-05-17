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IPL 2026: डेब्यू में सबसे ज्यादा छक्के… कूपर कॉनली ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड, सनथ जयसूर्या को छोड़ा पीछा

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज कूपर कॉनोली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह डेब्यू सीजन में ही सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस तरह उन्होंने सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: May 17, 2026 7:04:43 PM IST

कूपर कॉनली ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड.
कूपर कॉनली ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड.


आईपीएल 2026 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने युवा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कॉनली को 3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. यह फैसला अब टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है. पर्थ के रहने वाले 22 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के लिए कॉनोली ने अब तक खेले गए सभी 13 मुकाबलों में हिस्सा लिया है.
 
कॉनली ने 12 पारियों में उन्होंने 473 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 छक्के और 39 चौके लगाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने पंजाब किंग्स को कई मैचों में मजबूत स्थिति दिलाई है. कॉनोली ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर आईपीएल इतिहास में नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. उन्होंने श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 31 छक्के लगाए थे. अब कॉनोली 32 छक्कों के साथ डेब्यू आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

इस सूची में कॉनोली के बाद ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैक गर्क का नाम आता है, जिन्होंने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 28 छक्के लगाए थे. वहीं, न्यूजीलैंड के फिन एलन ने आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 27 छक्के लगाए हैं.

आरसीबी के खिलाफ खेली शानदार पारी

रविवार, 17 मई को आरसीबी के खिलाफ धर्मशाला के स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भी कॉनोली ने शानदार बल्लेबाजी की. पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही थी. प्रियांश आर्या बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि प्रभसिमरन सिंह  केवल 2 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. ऐसे मुश्किल समय में कॉनोली ने जिम्मेदारी संभाली और केवल 22 गेंदों में 37 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल रहे. उनकी बल्लेबाजी ने टीम को संभालने के साथ-साथ मैच में वापसी करने का मौका भी दिया.

Tags: IPL 2026
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