पुजारा ने फिर किया गौरवान्वित, क्रिकेट के ‘घर’ में मिला विशेष सम्मान, MCC के नए मानद आजीवन सदस्यों में शामिल हुए क्रिकेटर

हाल ही में भारत के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को प्रतिष्ठित मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है. पुजारा ने इस उपलब्धि को अपने करियर का सबसे गर्व भरा और यादगार पल बताया.

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने रविवार (28 जून) को घोषणा की कि चेतेश्वर पुजारा सहित सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, मेल जोन्स और तमीम इकबाल को क्लब का मानद आजीवन सदस्य चुना गया है. इन पांचों क्रिकेटरों को खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

पुजारा को मिला विशेष सम्मान

पुजारा को यह सम्मान उनके शानदार करियर के बाद मिला है. चेतेश्वर पुजारा ने अभी तक 103 टेस्ट मैच खेले हैं और 43.60 के औसत से 7195 रन बनाए हैं, जिनमें 19 शतक शामिल हैं. एक दशक से अधिक समय तक भारत की टेस्ट बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ रहे पुजारा ने विदेशों में कई यादगार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 21,000 से अधिक रन बनाए हैं. बता दें कि 37 वर्षीय पुजारा अब प्रसारण क्षेत्र में आ चुके हैं.

इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पुजारा ने कहा, “एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. यह मेरे करियर के सबसे यादगार पलों में से एक है. हर क्रिकेटर लॉर्ड्स में खेलने का सपना देखता है, क्योंकि इसे क्रिकेट का घर कहा जाता है. ऐसे प्रतिष्ठित क्लब का आजीवन सदस्य बनना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है.”

पुजारा के अतिरिक्त इन 4 क्रिकेटर्स को भी मिला सम्मान

चेतेश्वर पुजारा सहित सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, मेल जोन्स और तमीम इकबाल को क्लब का मानद आजीवन सदस्य चुना गया है. बता दें कि बेट्स ने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में विदाई ली और न्यूजीलैंड के लिए दोनों फॉर्मेट में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं, जबकि डिवाइन ने खेल की अग्रणी ऑलराउंडरों में से एक के रूप में संन्यास लिया है. उन्होंने वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8,000 से अधिक रन बनाए और 240 से अधिक विकेट लिए हैं. कप्तान के रूप में, डिवाइन ने न्यूजीलैंड को 2024 महिला टी20 विश्व कप का खिताब भी दिलाया है.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मेल जोन्स भी इस सम्मान की प्राप्तकर्ता हैं. दो बार महिला विश्व कप विजेता रहीं जोन्स क्रिकेट की अग्रणी प्रसारकों में से एक और महिला क्रिकेट की एक प्रमुख समर्थक बन चुकी हैं. साथ ही बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल भी शामिल होने वालों की सूची में शामिल हैं. बांग्लादेश के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तमीम ने अपने खेल करियर में सभी प्रारूपों में 13,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. उन्हें हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वे इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं.