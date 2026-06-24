जो काम स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर नहीं कर सकी, वह श्रीलंकाई कप्तान ने कर दिखाया, विमेंस क्रिकेट में रचा इतिहास

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श्रीलंका विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान चामरी अटापट्टू ने विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में इतिहास रच दिया. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 106 रन बनाकर रन चेज़ में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनकी शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने मुकाबला नौ विकेट से जीत लिया. यह कारनामा इससे पहले स्मृति मंधाना और हरमनप्री्त कौर जैसी प्लेयर भी नहीं कर सकी थी.
श्रीलंका विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान चामरी अटापट्टू ने मंगलवार (23 जून) को इतिहास रचते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो इससे पहले किसी भी विमेंस क्रिकेटर ने नहीं बनाया था. उन्होंने आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 के एक मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक जड़ा और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं. ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए ग्रुप-बी मुकाबले में श्रीलंका को आयरलैंड के खिलाफ 131 रन का लक्ष्य मिला था. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरीं चामरी अटापट्टू ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया. उन्होंने सिर्फ 61 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उनकी शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने यह मुकाबला केवल एक विकेट खोकर नौ विकेट से जीत लिया.
शानदार साझेदारी ने रखी जीत की नींव
इससे पहले विमेंस टी20 विश्व कप में सफल रन चेज़ के दौरान सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर शेमेन कैंपबेल के नाम था. वेस्टइंडीज की इस बल्लेबाज ने 13 जून 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 90 रन बनाए थे. चामरी ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया. चामरी अटापट्टू ने पारी के इमशा दुलानी के साथ पहले विकेट के लिए 98 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. दुलानी ने 27 गेंदों में 20 रन बनाकर कप्तान का अच्छा साथ निभाया. दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
कई बड़े रिकॉर्ड हुए चामरी के नाम
यह चामरी अटापट्टू के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा शतक था. विमेंस टी20 क्रिकेट में उनसे अधिक शतक केवल संयुक्त अरब अमीरात की बल्लेबाज ईशा ओज़ा ने लगाए हैं. इसके अलावा चामरी विमेंस टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली श्रीलंकाई और कुल आठवीं खिलाड़ी बन गई हैं.