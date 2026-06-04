मिचेल सैंटनर को IPL से नहीं मिली पूरी सैलरी, क्या मुंबई इंडियंस के खिलाफ कर सकते हैं केस? क्या कहता है BCCI का नियम

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर और आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने आई है. हाल में सैंटनर ने कहा कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में खेलने के लिए उन्हें पूरी सैलरी नहीं दी. तो क्या अगर ऐसे में सैंटनर को अपनी पूरी सैलरी नहीं मिली है, तो क्या वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि ऐसे मामलों में बीसीसीआई का नियम क्या कहता है.

आईपीएल में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते हैं. इस अनुबंध के अनुसार, किसी भी तरह का विवाद होने पर खिलाड़ी सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते. उन्हें पहले बीसीसीआई की तय प्रक्रिया का पालन करना होता है. अगर मिचेल सैंटनर को लगता है कि मुंबई इंडियंस ने उन्हें उनकी पूरी रकम नहीं दी है, तो वह इस मामले की शिकायत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से कर सकते हैं.

बीसीसीआई से करनी होगी शिकायत

इसके बाद मामले की जांच बीसीसीआई द्वारा नियुक्त अधिकारी, मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) या ओम्बड्समैन करेंगे. आईपीएल के नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजियों के बीच होने वाले ज्यादातर विवादों का निपटारा इसी आंतरिक व्यवस्था के जरिए किया जाता है. इसलिए सामान्य अदालत में सीधे मुकदमा दायर करना आसान नहीं होता.

कोई भी खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं करेगा

कई बार विदेशी खिलाड़ियों को पूरे सीजन में उपलब्ध नहीं रहने पर उनकी सैलरी का केवल एक हिस्सा ही दिया जाता है. कुछ मामलों में भुगतान मैचों की उपलब्धता के आधार पर भी तय होता है. ऐसे में मिचेल सैंटनर बीसीसीआई के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी रकम मिलेगी या नहीं, इसका फैसला उनके अनुबंध की शर्तों और मुंबई इंडियंस की बीमा नीति पर निर्भर करेगा. हालांकि, कोई भी खिलाड़ी ऐसा करके अपना आईपीएल का करियर खतरे में नहीं डाल सकता. क्योंकि एक बार किसी फ्रेंचाईजी से रिश्ता खराब होने पर अन्य भी प्लेयर्स को इग्नोर करने लग जाती है.