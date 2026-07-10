Home > क्रिकेट > लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI

लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI

Olympic Indian Cricket Team: पहले, वे आयरलैंड से 0-2 से हारे. फिर, मेन इन ब्लू इंग्लैंड से अपनी सीरीज़ हार गए. अब, सवाल उठता है: क्या इससे इंडियन क्रिकेट टीम के ओलंपिक से बाहर होने का खतरा है?

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 6:51:06 PM IST

क्या ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम?
क्या ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम?


Olympic Indian Cricket Team: 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, टीम इंडिया को लगातार पाँच T20I हार का सामना करना पड़ा. यह लगातार दो सीरीज़ हार है. पहले, वे आयरलैंड से 0-2 से हारे. फिर, मेन इन ब्लू इंग्लैंड से अपनी सीरीज़ हार गए. अब, सवाल उठता है: क्या इससे इंडियन क्रिकेट टीम के ओलंपिक से बाहर होने का खतरा है?

इस सवाल का जवाब “हाँ” हो सकता है. ये लगातार हार टीम इंडिया के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं. कुछ दिन पहले ही, आईसीसी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि पुरुष और महिला कैटेगरी से छह-छह टीमें 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व पक्का है.

You Might Be Interested In

इसके अलावा, अगर यूनाइटेड स्टेट्स आईसीसी रैंकिंग में टॉप 15 में रहता है, तो वे होस्ट देश के तौर पर एलिजिबल होंगे. बाकी छठा स्थान आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर के ज़रिए तय किया जाएगा.

भारत, दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है. इसलिए, भारतीय महिला टीम पहले ही क्वालिफ़ाई कर चुकी है.

भारतीय पुरुष टीम पर बाहर होने का खतरा 

जैसे भारतीय महिला टीम ने एशिया की टॉप टीम के तौर पर क्वालिफ़ाई किया था, वैसे ही भारतीय पुरुष टीम को भी क्वालिफ़ाई करने के लिए एशिया की टॉप टीम बने रहना होगा. इसका फ़ैसला 31 दिसंबर, 2026 को आईसीसी  रैंकिंग के ज़रिए होगा. इस दौरान, भारतीय पुरुष टीम को एशिया की टॉप टीम बने रहना होगा. लगातार हार से उनकी टॉप टीम रैंकिंग छिन सकती है. इससे टीम इंडिया के ओलंपिक से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मेन इन ब्लू क्वालिफ़ाई कर पाते हैं या नहीं. 128 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है.

Tags: INDIAN CRICKET TEAMOlympic
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026

रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ...

July 10, 2026

सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये...

July 10, 2026

रणवीर सिंह की 5 दमदार फिल्में

July 10, 2026

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026
लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI
लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI
लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI
लगातार दो सीरीज में हार, ओलंपिक के लिए क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगी भारतीय टीम? चिंता में BCCI