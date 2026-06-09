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300 रन तो कुछ भी नहीं.. दिग्गज टीम ने टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की थी 675 रन की बड़ी जीत, आज भी कायम है रिकॉर्ड

300 रन की जीत बड़ी बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. आइए जानते हैं कि कैसे 1928-29 एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से हराकर इतिहास रच दिया था. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

By: Satyam Sengar | Published: June 9, 2026 12:47:41 PM IST

भारत की 300 रन से जीत इंग्लैंड की 675 रन की जीत के सामने कुछ भी नहीं.
भारत की 300 रन से जीत इंग्लैंड की 675 रन की जीत के सामने कुछ भी नहीं.


टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई टीम 300 रन से जीत जाए तो उसे शानदार जीत माना जाता है. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब भी इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने लगभग 100 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से हराया था और आज तक कोई टीम इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है. यह मुकाबला 1928-29 की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था.

उस मैच में इंग्लैंड ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना लिया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 521 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 122 रन पर सिमट गई. इतनी बड़ी बढ़त मिलने के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. लेकिन दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और पूरी टीम सिर्फ 66 रन बनाकर आउट हो गई.

675 रन से मिली थी ऐतिहासिक जीत

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जल्दी खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने मैच 675 रन के विशाल अंतर से जीत लिया. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है. क्रिकेट में कई रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड करीब एक सदी से जस का तस बना हुआ है. सबसे खास बात यह है कि यह जीत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आई थी, जो बाद में दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से एक बनी.

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आज भी कोई टीम नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड

पिछले कई सालों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरी बड़ी टीमों ने 300 से 500 रन तक के अंतर से मैच जीते हैं. लेकिन 675 रन की जीत तक पहुंचना अब भी किसी टीम के लिए सपना ही बना हुआ है. टेस्ट क्रिकेट में एक टीम को इतने बड़े अंतर से हराने के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में पूरी तरह दबदबा दिखाना पड़ता है. यही वजह है कि इंग्लैंड का यह रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खास रिकॉर्ड्स में गिना जाता है.

Tags: England
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