300 रन तो कुछ भी नहीं.. दिग्गज टीम ने टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की थी 675 रन की बड़ी जीत, आज भी कायम है रिकॉर्ड

उस मैच में इंग्लैंड ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना लिया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 521 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 122 रन पर सिमट गई. इतनी बड़ी बढ़त मिलने के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने के लिए कहा. लेकिन दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और पूरी टीम सिर्फ 66 रन बनाकर आउट हो गई.
675 रन से मिली थी ऐतिहासिक जीत
ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जल्दी खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने मैच 675 रन के विशाल अंतर से जीत लिया. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है. क्रिकेट में कई रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड करीब एक सदी से जस का तस बना हुआ है. सबसे खास बात यह है कि यह जीत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आई थी, जो बाद में दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से एक बनी.
आज भी कोई टीम नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड