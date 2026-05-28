शिखर धवन, क्रिस गेल आग उगलने को तैयार, 3 जून से नोएडा में शुरू होगा टूर्नामेंट, कहां देख पाएंगे लाइव?

निशांत पिट्टी ने क्या कहा?

बिग क्रिकेट लीग ने यह भी घोषणा की है कि भारत की प्रमुख ट्रैवल-टेक कंपनियों में से एक ईज माइ ट्रिप सीजन 2 में भी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ी रहेगी. यह साझेदारी सफल पहले सीजन के बाद आगे बढ़ाई गई है. इसके फाउंडर और चेयरमैन निशांत पिट्टी ने कहा, “सीजन 1 में बिग क्रिकेट लीग के साथ हमारी साझेदारी बेहद उत्साहजनक और सफल रही. BCL ने एक ऐसा नया और प्रेरणादायक फॉर्मेट पेश किया है, जो क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को एक साथ लाता है. इससे ऐसी कहानियां बनती हैं, जो देशभर के क्रिकेट फैंस से जुड़ती हैं.”

कहां तक देख पाएंगे लाइव?

दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए BCL ने व्यापक ग्लोबल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति तैयार की है. भारत में मैचों का सीधा प्रसारण Eurosport पर किया जाएगा, जबकि डिजिटल स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, लीग का सिंडिकेशन नेटवर्क इस 11 दिवसीय टूर्नामेंट को 25 से अधिक देशों में लाइव प्रसारित करेगा. लोकल दर्शकों को इंटरनेशनल क्रिकेट सितारों को करीब से देखने का मौका देने और स्टेडियम का माहौल और बेहतर बनाने के लिए आयोजकों ने टूर्नामेंट के सभी मैचों में दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है.