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शिखर धवन, क्रिस गेल आग उगलने को तैयार, 3 जून से नोएडा में शुरू होगा टूर्नामेंट, कहां देख पाएंगे लाइव?

भारत में बिग क्रिकेट लीग की शुरुआत होने वाली है. यह टूर्नामेंट 3 जून से शुरू होगा. इनमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, क्रिस गेल, रॉस टेलर, थिसारा परेरा और तिलकरत्ने दिलशान जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 28, 2026 6:29:49 PM IST

3 जून से नोएडा में शुरू होगा बिग क्रिकेट टूर्नामेंट.
3 जून से नोएडा में शुरू होगा बिग क्रिकेट टूर्नामेंट.


शनल कैपिटल रीजन (NCR) में प्रोफेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है, क्योंकि बिग क्रिकेट लीग (BCL) ने आधिकारिक रूप से अपने सीजन 2 की तारीखों की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट 3 जून से 13 जून 2026 तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा. सीजन 2 में छह मजबूत फ्रेंचाइज़ी टीमें हिस्सा लेंगी, जो 18 रोमांचक टी20 मुकाबलों में आमने-सामने होंगी. डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई मरीन्स एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.

लीग की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका अनोखा प्रो-एम फॉर्मेट है, जिसके तहत देशभर से चुने गए 60 शौकिया क्रिकेटरों को स्टेडियम की रोशनी में पेशेवर खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा. ये खिलाड़ी 18 पूर्व फर्स्ट-क्लास और IPL दिग्गजों के साथ-साथ 36 इंटरनेशनल क्रिकेट सितारों के साथ मैदान साझा करेंगे. इनमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, क्रिस गेल, रॉस टेलर, थिसारा परेरा और तिलकरत्ने दिलशान जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

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निशांत पिट्टी ने क्या कहा?

बिग क्रिकेट लीग ने यह भी घोषणा की है कि भारत की प्रमुख ट्रैवल-टेक कंपनियों में से एक ईज माइ ट्रिप सीजन 2 में भी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ी रहेगी. यह साझेदारी सफल पहले सीजन के बाद आगे बढ़ाई गई है. इसके फाउंडर और चेयरमैन निशांत पिट्टी ने कहा,  “सीजन 1 में बिग क्रिकेट लीग के साथ हमारी साझेदारी बेहद उत्साहजनक और सफल रही. BCL ने एक ऐसा नया और प्रेरणादायक फॉर्मेट पेश किया है, जो क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को एक साथ लाता है. इससे ऐसी कहानियां बनती हैं, जो देशभर के क्रिकेट फैंस से जुड़ती हैं.”

कहां तक देख पाएंगे लाइव?

दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए BCL ने व्यापक ग्लोबल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति तैयार की है. भारत में मैचों का सीधा प्रसारण Eurosport पर किया जाएगा, जबकि डिजिटल स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, लीग का सिंडिकेशन नेटवर्क इस 11 दिवसीय टूर्नामेंट को 25 से अधिक देशों में लाइव प्रसारित करेगा. लोकल दर्शकों को इंटरनेशनल क्रिकेट सितारों को करीब से देखने का मौका देने और स्टेडियम का माहौल और बेहतर बनाने के लिए आयोजकों ने टूर्नामेंट के सभी मैचों में दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है.

Tags: big cricket league
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