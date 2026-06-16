Big Bash league भारत में होगा? ऑस्ट्रेलिया इंडिया में क्यों करवाना चाहता है टूर्नामेंट, BCCI ने बताया

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का कहना है कि भारत की क्रिकेट में बड़ी ताकत और यहां के करोड़ों फैंस की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल भारत में बिग बैश लीग (बीबीएल) का मैच कराने का फैसला किया है. बीबीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टूर्नामेंट का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाएगा. दिसंबर 2026 में बीबीएल सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में होने की तैयारी है.

बताया जा रहा है कि आईपीएल 2026 के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी चेन्नई आए थे. उन्होंने स्टेडियम का दौरा किया और इस योजना को लेकर बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) से बात की. दोनों संस्थाओं ने इस प्रस्ताव को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया. अरुण धूमल का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है. यहां क्रिकेट को पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं. ऐसे में कोई भी विदेशी क्रिकेट लीग भारतीय दर्शकों तक पहुंचना चाहेगी. उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी यही सोचकर भारत में मैच कराने जा रहा है ताकि उसके टूर्नामेंट को ज्यादा लोग देख सकें और उसकी लोकप्रियता बढ़े.

भारतीय फैंस तक पहुंचने का मौका

धूमल के मुताबिक, भारत में मैच कराने से बिग बैश लीग को बड़ा फायदा मिल सकता है. भारतीय फैंस को ऑस्ट्रेलिया की इस टी20 लीग को करीब से देखने का मौका मिलेगा. वहीं बीबीएल की पहचान भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस नए कदम के लिए शुभकामनाएं भी दीं और कहा कि इससे दोनों देशों के क्रिकेट संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी भी बड़ी वजह

अरुण धूमल ने कहा कि 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होने जा रही है. ऐसे में दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं. उनका मानना है कि भारत विश्व क्रिकेट में अहम भूमिका निभाता है और ऐसे कदमों से खेल को नए देशों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. अगर चेन्नई में होने वाला बीबीएल मैच सफल रहता है, तो भविष्य में दूसरी विदेशी लीगें भी भारत में मैच कराने पर विचार कर सकती हैं.