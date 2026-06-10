‘सेलेक्टर का काम है चुनना, मेरा काम अच्छा प्रदर्शन करना…’ भुवनेश्वर कुमार की होने वाली है टीम इंडिया में वापसी?

करीब चार साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हाल ही में खत्म हुए आईपीएल सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. भुवनेश्वर ने पूरे सीजन में 28 विकेट लिए, जो उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वह पर्पल कैप जीतने वाले कगिसो रबाडा से सिर्फ एक विकेट पीछे रहे.

उनकी गेंदबाजी इतनी प्रभावशाली रही कि क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी एक वीडियो साझा कर बताया कि भुवनेश्वर किस तरह “वॉबल सीम” का इस्तेमाल करके बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं. इन शानदार प्रदर्शनों के बाद उनके भारतीय टीम में वापसी की चर्चा तेज हो गई है. हालांकि भुवनेश्वर का कहना है कि वह चयन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और यह फैसला पूरी तरह चयनकर्ताओं पर छोड़ते हैं.

चयन पर बोले भुवनेश्वर कुमार

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भुवनेश्वर ने कहा कि वह कभी भी खुद को टीम में शामिल करने की मांग नहीं करते. उनके अनुसार हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है. चयनकर्ताओं का काम टीम चुनना है और उनका काम मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना है. उन्होंने कहा कि अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि वह अभी भी भारतीय टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, तो उन्हें मौका जरूर मिलेगा. भुवनेश्वर ने यह भी माना कि भारत के लिए खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात होती है और वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला.

डेब्यू की पहली गेंद आज भी यादगार

भुवनेश्वर कुमार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के सबसे यादगार पल को भी याद किया. उन्होंने बताया कि भारत के लिए डेब्यू मैच में उन्होंने पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद हफीज को बोल्ड कर दिया था. गेंद इतनी ज्यादा स्विंग हुई थी कि बल्लेबाज उसे समझ ही नहीं पाया. भुवनेश्वर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उसके बाद कभी गेंद उतनी ज्यादा स्विंग हुई होगी. उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें समझ नहीं आता कि वह गेंद इतनी ज्यादा कैसे घूम गई थी.