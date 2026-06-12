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पूरे देश के चहीते, लेकिन डॉगी के नहीं…भुवनेश्वर कुमार को कुत्ता कर रहा इग्नोर, बीवी पर बरसा रहा प्यार

भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और उनकी पत्नी नूपुर नागर का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनका पालतू कुत्ता बार-बार भुवनेश्वर को छोड़कर नूपुर की ओर भागता नजर आता है.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 4:16:33 PM IST

भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा बीवी पर आ रहा कुत्ते को प्यार.
भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा बीवी पर आ रहा कुत्ते को प्यार.


नई दिल्ली. हाल में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) अपनी पत्नी के साथ अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए नजर आए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसमें कुत्ता भुवनेश्वर कुमार को छोड़ उनकी वाइफ की तरफ भागता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में हर बार ऐसा ही हो रहा है. वीडियो एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में भुवनेश्वर अपनी पत्नी नूपुर नागर और अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखकर फैंस भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए हैं. वीडियो में दिख रहा है कि भुवनेश्वर और नूपुर अपने पालतू कुत्ते को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि हर बार कुत्ता भुवनेश्वर को छोड़कर सीधे नूपुर की तरफ दौड़ जाता है. यह सिलसिला वीडियो में कई बार दोहराता हुआ दिख रहा है, जिससे साफ लगता है कि कुत्ते का झुकाव अपनी मालकिन की ओर ज्यादा है.

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वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पालतू जानवर अक्सर उस व्यक्ति के ज्यादा करीब होते हैं जो उनकी देखभाल करता है. वहीं कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस मुकाबले में नूपुर ने भुवनेश्वर को आसानी से हरा दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. फैंस को भुवनेश्वर और नूपुर की यह सादगी भरी झलक काफी पसंद आ रही है.

पालतू जानवरों का खास रिश्ता

विशेषज्ञों का मानना है कि पालतू जानवर उस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जो उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाता है, घुमाने ले जाता है और उनकी देखभाल करता है. यही वजह है कि कई बार घर में किसी एक सदस्य के प्रति उनका लगाव अधिक दिखाई देता है. भुवनेश्वर और नूपुर के इस वायरल वीडियो ने भी लोगों को पालतू जानवरों और उनके मालिकों के बीच के खास रिश्ते की याद दिला दी है.

Tags: bhuvneshwar kumar
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