महिला क्रिकेटर ने तोड़ डाला बड़ा रिकॉर्ड, विराट कोहली को छोड़ा पीछे, रही प्लेयर ऑफ द मैच

इस शानदार पारी के साथ बेथ मूनी ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वह मेंस और विमेंस टी20 विश्व कप को मिलाकर फाइनल मुकाबलों में तीन बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले विराट कोहली, कुमार संगकारा और मार्लन सैमुअल्स ने टी20 विश्व कप फाइनल में दो-दो अर्धशतक लगाए थे. अब बेथ मूनी इस खास सूची में सबसे आगे पहुंच गई हैं.
फाइनल में बेथ मूनी का शानदार रिकॉर्ड
बेथ मूनी का आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रदर्शन हमेशा यादगार रहा है. उन्होंने 2020 विमेंस टी20 विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 78 रन बनाए थे. इसके बाद 2023 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. अब 2026 के फाइनल में 64 रन बनाकर उन्होंने लगातार तीसरी बार खिताबी मुकाबले में अर्धशतक जड़ने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.