महिला क्रिकेटर ने तोड़ डाला बड़ा रिकॉर्ड, विराट कोहली को छोड़ा पीछे, रही प्लेयर ऑफ द मैच

आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. रविवार को लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर रिकॉर्ड सातवीं बार विमेंस टी20 विश्व कप अपने नाम किया. 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेथ मूनी ने 49 गेंदों में 64 रन बनाए. इसके साथ उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

इस शानदार पारी के साथ बेथ मूनी ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वह मेंस और विमेंस टी20 विश्व कप को मिलाकर फाइनल मुकाबलों में तीन बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले विराट कोहली, कुमार संगकारा और मार्लन सैमुअल्स ने टी20 विश्व कप फाइनल में दो-दो अर्धशतक लगाए थे. अब बेथ मूनी इस खास सूची में सबसे आगे पहुंच गई हैं.

फाइनल में बेथ मूनी का शानदार रिकॉर्ड

बेथ मूनी का आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रदर्शन हमेशा यादगार रहा है. उन्होंने 2020 विमेंस टी20 विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 78 रन बनाए थे. इसके बाद 2023 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. अब 2026 के फाइनल में 64 रन बनाकर उन्होंने लगातार तीसरी बार खिताबी मुकाबले में अर्धशतक जड़ने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट का भी खिताब

इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इस पारी के बाद बेथ मूनी टी20 विश्व कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं. उनके नाम अब पांच फाइनल मुकाबलों में 230 रन दर्ज हो चुके हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग और वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स को पीछे छोड़ दिया. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी दिया गया.