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बेन स्टोक्स की होगी वापसी! इंग्लैंड टीम में हलचल, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट?

बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टेस्ट टीम में वापसी की खबरें तेज हो गई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में उनके खेलने की उम्मीद है. कर्फ्यू नियम तोड़ने के कारण उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर किया गया था.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 6:14:10 PM IST

बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट?
बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट?


इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा बन सकते हैं. इससे पहले उन्हें और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था. यह फैसला लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के कर्फ्यू नियम तोड़ने के कारण लिया गया था. इस घटना के बाद बेन स्टोक्स के कप्तानी भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे थे. कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि वह खुद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना सकते हैं.

हालांकि, अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और क्रिकेट रेगुलेटर की जांच पूरी होने के बाद स्टोक्स की टीम में वापसी हो सकती है. स्टोक्स पिछले चार साल से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और उन्होंने टीम के खेलने के आक्रामक अंदाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई है. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में पूर्व कप्तान जो रूट ने द ओवल टेस्ट में टीम की कमान संभाली है.

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हालांकि, रूट ने साफ किया है कि वह सिर्फ इस मैच के लिए कप्तानी कर रहे हैं और यह स्थायी जिम्मेदारी नहीं है. स्टोक्स अब काउंटी क्रिकेट में डरहम टीम के लिए नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ मुकाबले से वापसी करने की तैयारी में हैं. विवाद के बाद स्टोक्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इंग्लैंड टीम और द ओवल टेस्ट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी थीं.

इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैक्कलम ने स्टोक्स की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी. वहीं, डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने कहा कि स्टोक्स अपनी गलती समझते हैं और वह पूरी मेहनत के साथ वापसी की तैयारी कर रहे हैं. पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी इयान बॉथम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. उनका कहना था कि अगर स्टोक्स से टेस्ट कप्तानी छीनी जाती है तो वह क्रिकेट छोड़ने जैसा बड़ा फैसला भी ले सकते हैं. यह विवाद इंग्लैंड की टीम के अनुशासन को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच सामने आया है.

Tags: ben stokes
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