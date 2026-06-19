बेन स्टोक्स की होगी वापसी! इंग्लैंड टीम में हलचल, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट?

हालांकि, अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और क्रिकेट रेगुलेटर की जांच पूरी होने के बाद स्टोक्स की टीम में वापसी हो सकती है. स्टोक्स पिछले चार साल से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और उन्होंने टीम के खेलने के आक्रामक अंदाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई है. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में पूर्व कप्तान जो रूट ने द ओवल टेस्ट में टीम की कमान संभाली है.
इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैक्कलम ने स्टोक्स की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी. वहीं, डरहम के कोच रयान कैंपबेल ने कहा कि स्टोक्स अपनी गलती समझते हैं और वह पूरी मेहनत के साथ वापसी की तैयारी कर रहे हैं. पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी इयान बॉथम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. उनका कहना था कि अगर स्टोक्स से टेस्ट कप्तानी छीनी जाती है तो वह क्रिकेट छोड़ने जैसा बड़ा फैसला भी ले सकते हैं. यह विवाद इंग्लैंड की टीम के अनुशासन को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच सामने आया है.