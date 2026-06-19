बेन स्टोक्स की होगी वापसी! इंग्लैंड टीम में हलचल, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे आखिरी टेस्ट?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा बन सकते हैं. इससे पहले उन्हें और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था. यह फैसला लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के कर्फ्यू नियम तोड़ने के कारण लिया गया था. इस घटना के बाद बेन स्टोक्स के कप्तानी भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे थे. कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि वह खुद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना सकते हैं.

हालांकि, अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और क्रिकेट रेगुलेटर की जांच पूरी होने के बाद स्टोक्स की टीम में वापसी हो सकती है. स्टोक्स पिछले चार साल से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और उन्होंने टीम के खेलने के आक्रामक अंदाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई है. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में पूर्व कप्तान जो रूट ने द ओवल टेस्ट में टीम की कमान संभाली है.