बेन स्टोक्स फिर फंसेंगे? ICC ले सकता है एक्शन, मिचेल सैंटनर के साथ हुई गहमागहमी

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स टेस्ट मैच के दौरान हुई एक घटना के बाद आईसीसी (ICC) की नजर में आ सकते हैं. न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर के आउट होने के बाद स्टोक्स ने उनके ग्लव्स की कलाई वाली पट्टी (रिस्टबैंड) को हल्के से छूकर इशारा किया. यह घटना तब हुई जब सैंटनर अपने आउट होने के फैसले पर चर्चा कर रहे थे. अगर आईसीसी इसे अनुचित शारीरिक संपर्क मानता है, तो स्टोक्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

यह पूरा मामला तब सामने आया जब बेन स्टोक्स की एक शॉर्ट गेंद को मिचेल सैंटनर ने छोड़ने की कोशिश की. गेंद उनके ग्लव्स के ऊपरी हिस्से की रिस्टबैंड से लगती हुई फील्डिंग में खड़े जैकब बेथेल के हाथों में चली गई. मैदान पर मौजूद अंपायर ने सैंटनर को आउट दे दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने तुरंत डीआरएस (DRS) लिया. उन्हें लगा कि गेंद ग्लव्स की बजाय उनके आर्म गार्ड से लगी थी.

तीसरे अंपायर ने बरकरार रखा फैसला

टीवी रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने साफ किया कि गेंद ग्लव्स की रिस्टबैंड से टकराई थी. आईसीसी के नियमों के अनुसार ग्लव्स की रिस्टबैंड बल्ले का ही हिस्सा मानी जाती है, इसलिए कैच पूरी तरह वैध था. इसके साथ ही बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 250 विकेट भी पूरे कर लिए. रिव्यू के दौरान स्टोक्स और सैंटनर के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान ने रिस्टबैंड पर हल्के से हाथ रखकर बताया कि गेंद वहीं लगी थी.

आईसीसी नियमों के तहत हो सकती है जांच

हालांकि स्टोक्स का यह इशारा आक्रामक नहीं दिखा, लेकिन आईसीसी की आचार संहिता खिलाड़ियों और अंपायरों के साथ किसी भी तरह के अनुचित शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं देती. अगर मैच रेफरी इस घटना की जांच करते हैं, तो वे यह देखेंगे कि संपर्क जानबूझकर किया गया था या नहीं, उसमें कितना बल था, क्या उससे किसी तरह की चोट पहुंची और घटना का पूरा संदर्भ क्या था. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा कि बेन स्टोक्स पर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं.