Home > क्रिकेट > खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड

खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड

बेन स्टोक्स ने काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए 95 रन की शानदार पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनकी गैरमौजूदगी इंग्लैंड को भारी पड़ रही है.

By: Satyam Sengar | Published: June 21, 2026 1:52:38 PM IST

बेन स्टोक्स ने काउंटी में ठोके 95 रन.
बेन स्टोक्स ने काउंटी में ठोके 95 रन.


इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की. नॉर्थैम्पटनशायर के खिलाफ मुकाबले में स्टोक्स ने 118 गेंदों में 95 रन की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि वह शतक से सिर्फ पांच रन दूर रह गए, लेकिन उनकी यह पारी डरहम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई. उस समय टीम मुश्किल में थी और शुरुआती तीन विकेट केवल 30 रन पर गिर चुके थे.

नॉर्थैम्पटनशायर ने अपनी पहली पारी में 450 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. टीम के लिए रिकार्डो वास्कोंसेलोस ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 187 रन की पारी खेली. जवाब में डरहम पर दबाव था, लेकिन बेन स्टोक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला. उन्होंने विल रोड्स के साथ चौथे विकेट के लिए 153 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. स्टोक्स के आउट होने के बाद भी रोड्स ने 62 रन बनाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक डरहम का स्कोर 302/7 था.

You Might Be Interested In

लंबे समय बाद दिखा स्टोक्स का दमदार प्रदर्शन

बेन स्टोक्स की यह पारी हाल के वर्षों में उनकी सबसे प्रभावशाली प्रथम श्रेणी पारियों में से एक मानी जा रही है. यदि वह शतक पूरा कर लेते तो जुलाई 2025 में भारत के खिलाफ बनाए गए 141 रन के बाद उनका पहला प्रथम श्रेणी शतक होता. अगस्त 2022 के बाद यह उनका केवल दूसरा शतक हो सकता था. हालांकि वह इस उपलब्धि से चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने यह संकेत जरूर दिया कि वह फिर से शानदार फॉर्म में लौट रहे हैं.

स्टोक्स की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ीं

दूसरी ओर, द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को बेन स्टोक्स की कमी साफ महसूस हुई. 463 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 182/5 पर पहुंचा और हार के करीब नजर आया. स्टोक्स और गस एटकिंसन फिलहाल टीम से बाहर हैं क्योंकि दोनों पर पहले टेस्ट के बाद टीम के कर्फ्यू नियम तोड़ने के मामले में जांच चल रही है. हालांकि ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों खिलाड़ियों की वापसी की संभावना बनी हुई है और वे अगले सप्ताह ट्रेंट ब्रिज में होने वाले निर्णायक तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

Tags: ben stokes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026
खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड
खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड
खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड
खूंखार फॉर्म में बेन स्टोक्स, काउंटी क्रिकेट में ठोक डाले 95, उधर मुश्किल में इंग्लैंड