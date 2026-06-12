आयरलैंड में टीम इंडिया को खतरा, खिलाड़ियों पर हो सकते हैं हमले, अलर्ट मोड पर BCCI, क्या है मामला

क्रिकेट आयोजनों पर भी पड़ा असर

कई इलाकों में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया. बेलफास्ट और आसपास के क्षेत्रों में जारी अशांति का असर क्रिकेट गतिविधियों पर भी देखने को मिला है. लिसबर्न में होने वाला इंटर-प्रोविंशियल टी20 फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है. वहीं, क्रिकेट आयरलैंड अगले 48 घंटों में यह तय करेगा कि 14 जून से प्रस्तावित आयरिश सीनियर कप और नेशनल कप के मुकाबले आयोजित किए जाएं या नहीं.

क्रिकेट आयरलैंड ने दिया सुरक्षा का भरोसा

क्रिकेट आयरलैंड ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों, कोचों, मैच अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह टी20 सीरीज श्रेयस अय्यर के भारत के टी20 कप्तान के रूप में नए कार्यकाल की शुरुआत हो सकती है. साथ ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिलने की उम्मीद है.