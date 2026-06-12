आयरलैंड में टीम इंडिया को खतरा, खिलाड़ियों पर हो सकते हैं हमले, अलर्ट मोड पर BCCI, क्या है मामला

भारत और आयरलैंड के बीच 26 और 28 जून को दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाने हैं. दोनों मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होने वाले हैं. बताया जा रहा है कि बीसीसीआई किसी भी अंतिम फैसले से पहले क्रिकेट आयरलैंड और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा रिपोर्ट का इंतजार करेगा. बेलफास्ट में हाल ही में हुए एक चाकूबाजी के मामले के बाद तनाव बढ़ गया. इस घटना में एक स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक झड़पों में बदल गए.
क्रिकेट आयोजनों पर भी पड़ा असर
कई इलाकों में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया. बेलफास्ट और आसपास के क्षेत्रों में जारी अशांति का असर क्रिकेट गतिविधियों पर भी देखने को मिला है. लिसबर्न में होने वाला इंटर-प्रोविंशियल टी20 फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है. वहीं, क्रिकेट आयरलैंड अगले 48 घंटों में यह तय करेगा कि 14 जून से प्रस्तावित आयरिश सीनियर कप और नेशनल कप के मुकाबले आयोजित किए जाएं या नहीं.