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आयरलैंड में टीम इंडिया को खतरा, खिलाड़ियों पर हो सकते हैं हमले, अलर्ट मोड पर BCCI, क्या है मामला

बेलफास्ट में जारी हिंसा के बीच बीसीसीआई ने भारतीय टीम के आयरलैंड दौरे को लेकर सुरक्षा पर नजरें टिका दी हैं. भारत-आयरलैंड टी20 सीरीज के आयोजन स्थल में बदलाव की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: June 12, 2026 3:32:12 PM IST

आयरलैंड में टीम इंडिया को खतरा.
आयरलैंड में टीम इंडिया को खतरा.


भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा शुरू होने में अब केवल दो सप्ताह का समय बचा है, लेकिन इससे पहले उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में भड़की हिंसा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चिंता बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड वहां की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर मैचों के आयोजन स्थल में बदलाव को लेकर क्रिकेट आयरलैंड के साथ चर्चा भी कर सकता है.

भारत और आयरलैंड के बीच 26 और 28 जून को दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाने हैं. दोनों मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होने वाले हैं. बताया जा रहा है कि बीसीसीआई किसी भी अंतिम फैसले से पहले क्रिकेट आयरलैंड और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा रिपोर्ट का इंतजार करेगा. बेलफास्ट में हाल ही में हुए एक चाकूबाजी के मामले के बाद तनाव बढ़ गया. इस घटना में एक स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक झड़पों में बदल गए.

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क्रिकेट आयोजनों पर भी पड़ा असर

कई इलाकों में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया. बेलफास्ट और आसपास के क्षेत्रों में जारी अशांति का असर क्रिकेट गतिविधियों पर भी देखने को मिला है. लिसबर्न में होने वाला इंटर-प्रोविंशियल टी20 फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है. वहीं, क्रिकेट आयरलैंड अगले 48 घंटों में यह तय करेगा कि 14 जून से प्रस्तावित आयरिश सीनियर कप और नेशनल कप के मुकाबले आयोजित किए जाएं या नहीं.

क्रिकेट आयरलैंड ने दिया सुरक्षा का भरोसा

क्रिकेट आयरलैंड ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों, कोचों, मैच अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह टी20 सीरीज श्रेयस अय्यर के भारत के टी20 कप्तान के रूप में नए कार्यकाल की शुरुआत हो सकती है. साथ ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिलने की उम्मीद है.

Tags: Team India
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