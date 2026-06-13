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IPL के लिए बाइलैटरल सीरीज से समझौता? लीग को तवज्जो देने पर विचार कर रहा BCCI, 74 नहीं 94 मैच कराएगी…

आईपीएल 2028 से 94 मैचों का हो सकता है. इसके लिए बीसीसीआई बाइलैटरल सीरीज कम करने पर विचार कर रहा है. क्या क्रिकेट अब फुटबॉल मॉडल पर चलेगा? आइए जानते हैं कि रिपोर्ट क्या है.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 6:03:36 PM IST

आईपीएल में 94 मैच कराना चाह रहा बीसीसीआई.
आईपीएल में 94 मैच कराना चाह रहा बीसीसीआई.


आईपीएल को लेकर बीसीसीआई बड़ा प्लान बना रहा है. खबर है कि आने वाले सालों में आईपीएल का समय बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए भारत की कुछ बाइलैटरल सीरीज (दो देशों के बीच होने वाली सीरीज) कम करने पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. दरअसल, बीसीसीआई 2028 से आईपीएल में मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करना चाहता है. मैच बढ़ने के बाद टूर्नामेंट के लिए ज्यादा दिनों की जरूरत होगी. ऐसे में बोर्ड नए शेड्यूल पर काम कर रहा है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई का मानना है कि मई के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है. इसलिए 94 मैचों वाला आईपीएल कराने के लिए मार्च के पहले हफ्ते से टूर्नामेंट शुरू करना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे आईपीएल मई के मिड तक खत्म हो जाएगा. आज के समय में सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की अपनी टी20 लीग है. ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, इंग्लैंड में द हंड्रेड और दूसरी लीगों की वजह से क्रिकेट का कैलेंडर पहले से काफी व्यस्त हो चुका है. यही वजह है कि अब बाइलैटरल सीरीज के भविष्य पर भी चर्चा शुरू हो गई है.

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क्रिकेट में दिख सकता है फुटबॉल जैसा मॉडल

बीसीसीआई के एक अधिकारी का कहना है कि भविष्य में क्रिकेट भी फुटबॉल की तरह चल सकता है. फुटबॉल में ज्यादातर समय क्लब टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जबकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट अलग से होते हैं. बोर्ड का मानना है कि कुछ बाइलैटरल सीरीज में अब दर्शकों और ब्रॉडकास्टरों की दिलचस्पी पहले जैसी नहीं रही है. ऐसे में क्रिकेट के ढांचे में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है.

कई देशों को हो सकता है नुकसान

हालांकि अगर बाइलैटरल सीरीज कम होती हैं तो कई क्रिकेट बोर्ड इससे खुश नहीं होंगे. भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों की मेजबानी करके कई देशों को अच्छी कमाई होती है. हाल ही में आईसीसी ने भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी. ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट में फ्रेंचाइजी लीग ज्यादा ताकतवर बनती हैं या फिर बाइलैटरल सीरीज अपनी अहमियत बनाए रखती हैं.

Tags: bcciipl
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