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‘रील कल्चर बंद नहीं, सीमा का पालन करना जरूरी…’ IPL फाइनल के बाद बोले BCCI सेक्रेटरी

आईपीएल 2026 में बीसीसीआई ने बढ़ते रील कल्चर और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सख्ती दिखाई है. बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर रोक नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों और संबंधित लोगों को आईपीएल प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 2, 2026 2:45:18 PM IST

देवजीत सैकिया रील कल्चर पर क्या बोले.
देवजीत सैकिया रील कल्चर पर क्या बोले.


इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का सीजन मैदान पर हुए रोमांचक मुकाबलों के साथ-साथ सोशल मीडिया और रील कल्चर को लेकर भी चर्चा में रहा. इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने खिलाड़ियों, उनके परिवारों, मैच अधिकारियों, कमेंटेटरों और ब्रॉडकास्टर्स द्वारा बनाए जा रहे सोशल मीडिया कंटेंट पर विशेष नजर रखी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक कमेंटेटर को टीम के डगआउट के पास वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया था. वहीं एक खिलाड़ी को भी सोशल मीडिया के लिए लगातार कंटेंट बनाने की आदत पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई. इसके अलावा बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी कर संभावित सुरक्षा खतरों, जिनमें “हनी ट्रैप” जैसी घटनाएं भी शामिल थीं. इसलिए क्रिकेटर्स को सतर्क सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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हालांकि बीसीसीआई सोशल मीडिया के पूरी तरह खिलाफ नहीं है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि समय के साथ तकनीक बदलती है और क्रिकेट को भी नए दौर के अनुसार खुद को ढालना होगा. उन्होंने कहा कि जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अब यह खेल का अहम हिस्सा बन चुका है. देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और अन्य लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ सीमाओं का पालन करना जरूरी है.

सोशल मीडिया पर नहीं रोक, लेकिन नियम जरूरी
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टीम मीटिंग, ड्रेसिंग रूम, टीम बस या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी या वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकता. उनके अनुसार, बीसीसीआई सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सोशल मीडिया गतिविधियां आईपीएल के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के भीतर रहें. इससे टीमों की रणनीति और खिलाड़ियों की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी.

एंटी करप्शन यूनिट की रिपोर्ट के बाद उठाया कदम
सैकिया ने बताया कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को कुछ छोटी घटनाओं की जानकारी मिली थी, जो आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती थीं. इसी वजह से बोर्ड ने शुरुआती स्तर पर ही एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि उद्देश्य किसी पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकना है ताकि आईपीएल सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहे.

Tags: bcci
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