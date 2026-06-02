‘रील कल्चर बंद नहीं, सीमा का पालन करना जरूरी…’ IPL फाइनल के बाद बोले BCCI सेक्रेटरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक कमेंटेटर को टीम के डगआउट के पास वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया था. वहीं एक खिलाड़ी को भी सोशल मीडिया के लिए लगातार कंटेंट बनाने की आदत पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई. इसके अलावा बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी कर संभावित सुरक्षा खतरों, जिनमें “हनी ट्रैप” जैसी घटनाएं भी शामिल थीं. इसलिए क्रिकेटर्स को सतर्क सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
हालांकि बीसीसीआई सोशल मीडिया के पूरी तरह खिलाफ नहीं है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि समय के साथ तकनीक बदलती है और क्रिकेट को भी नए दौर के अनुसार खुद को ढालना होगा. उन्होंने कहा कि जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अब यह खेल का अहम हिस्सा बन चुका है. देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और अन्य लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ सीमाओं का पालन करना जरूरी है.
एंटी करप्शन यूनिट की रिपोर्ट के बाद उठाया कदम
सैकिया ने बताया कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को कुछ छोटी घटनाओं की जानकारी मिली थी, जो आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती थीं. इसी वजह से बोर्ड ने शुरुआती स्तर पर ही एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि उद्देश्य किसी पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकना है ताकि आईपीएल सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहे.