‘रील कल्चर बंद नहीं, सीमा का पालन करना जरूरी…’ IPL फाइनल के बाद बोले BCCI सेक्रेटरी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का सीजन मैदान पर हुए रोमांचक मुकाबलों के साथ-साथ सोशल मीडिया और रील कल्चर को लेकर भी चर्चा में रहा. इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने खिलाड़ियों, उनके परिवारों, मैच अधिकारियों, कमेंटेटरों और ब्रॉडकास्टर्स द्वारा बनाए जा रहे सोशल मीडिया कंटेंट पर विशेष नजर रखी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक कमेंटेटर को टीम के डगआउट के पास वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया था. वहीं एक खिलाड़ी को भी सोशल मीडिया के लिए लगातार कंटेंट बनाने की आदत पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई. इसके अलावा बीसीसीआई ने एक एडवाइजरी जारी कर संभावित सुरक्षा खतरों, जिनमें “हनी ट्रैप” जैसी घटनाएं भी शामिल थीं. इसलिए क्रिकेटर्स को सतर्क सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

हालांकि बीसीसीआई सोशल मीडिया के पूरी तरह खिलाफ नहीं है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि समय के साथ तकनीक बदलती है और क्रिकेट को भी नए दौर के अनुसार खुद को ढालना होगा. उन्होंने कहा कि जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अब यह खेल का अहम हिस्सा बन चुका है. देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और अन्य लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ सीमाओं का पालन करना जरूरी है.