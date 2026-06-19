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रोहित-विराट WC 2027 में खेलेंगे या नहीं? सेक्रेटरी बोले- हम पब्लिक नहीं करेंगे…

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय टीम के वनडे वर्ल्ड कप प्लान और रोहित शर्मा-विराट कोहली के भविष्य पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि टीम से जुड़े सभी फैसले बोर्ड, चयनकर्ताओं, कोच और खिलाड़ियों की बातचीत के बाद लिए जाते हैं. सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन इन रणनीतिक मामलों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 2:32:00 PM IST

विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या बोले देवजीत सैकिया?
विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या बोले देवजीत सैकिया?


भारतीय क्रिकेट टीम के अगले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बीसीसीआई में लगातार चर्चा चल रही है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि टीम के भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बोर्ड, चयनकर्ता, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के बीच बातचीत जारी है. हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े फैसलों पर होने वाली चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाएगी.

अगले वनडे वर्ल्ड कप में अब करीब एक साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय से टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन बढ़ती उम्र और युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने टीम में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है. अब दोनों खिलाड़ियों के लिए अपनी फॉर्म और फिटनेस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

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बीसीसीआई ने बताया, टीम प्लानिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया

देवजीत सैकिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि टीम से जुड़े फैसले किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं लिए जाते. इसमें क्रिकेट कमेटी, चयनकर्ता, मुख्य कोच, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की राय भी शामिल होती है. उन्होंने बताया कि टीम की योजना और भविष्य को लेकर नियमित रूप से बातचीत होती रहती है और इसके लिए किसी विशेष बैठक की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी बातें रणनीतिक होती हैं और इन्हें मीडिया या जनता के सामने साझा करना सही नहीं होगा. सैकिया के मुताबिक, खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर होने वाले फैसले बोर्ड के अंदर ही लिए जाते हैं.

रोहित-विराट के लिए आने वाला समय अहम

अगले वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा की उम्र करीब 40 साल और विराट कोहली की उम्र लगभग 39 साल हो जाएगी. दोनों खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और उनके रिकॉर्ड शानदार रहे हैं. हालांकि, अब उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के साथ-साथ चोटों से बचना भी जरूरी होगा. युवा खिलाड़ियों के आने से टीम में जगह बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

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