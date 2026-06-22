रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया? BCCI ने किया क्लियर, बताया- गिल को क्यों दी कैप्टेंसी

नई दिल्ली. भारत ने आखिरी बार साल 2011 में वनडे विश्व कप जीता था. इसके बाद 2023 विश्व कप में टीम खिताब के बेहद करीब पहुंची थी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के कारण ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

2023 विश्व कप के बाद भारतीय टीम में कई बदलाव हुए हैं. रोहित शर्मा अब वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं और उनकी जगह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने 2027 विश्व कप के लिए एक स्पष्ट और लंबी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. उनका मानना है कि विश्व कप से पहले भारतीय टीम को पर्याप्त वनडे मैच खेलने का मौका मिलेगा, जिससे टीम को बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी.

इंग्लैंड सीरीज होगी अहम

देवजीत सैकिया के अनुसार, जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज 2027 विश्व कप की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी. यह सीरीज 14 से 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, जबकि यशस्वी जायसवाल, हर्ष दुबे और प्रिंस यादव इस बार टीम में शामिल नहीं किए गए.

चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ की साझा योजना

बीसीसीआई सचिव ने यह भी बताया कि चयनकर्ता, मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ मिलकर भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने पर काम कर रहे हैं. उनका उद्देश्य ऐसी टीम बनाना है जो 2027 विश्व कप में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सके. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर चुकी है. ऐसे में इंग्लैंड दौरा टीम के लिए नए खिलाड़ियों को परखने और सही संयोजन खोजने का बड़ा अवसर साबित हो सकता है.