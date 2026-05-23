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वैभव सूर्यवंशी पर BCCI की नजर, गिल या तिलक बनेंगे टी20 कप्तान? आने वाले समय में होगा कुछ बड़ा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टी20 टीम की कप्तानी में बदलाव पर विचार कर रहा है. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और तिलक वर्मा को संभावित दावेदार माना जा रहा है. वैभव पर भी BCCI की नजर है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 23, 2026 6:49:29 PM IST

शुभमन गिल को आने वाले समय में टी20 टीम की कप्तानी दी जा सकती है.
शुभमन गिल को आने वाले समय में टी20 टीम की कप्तानी दी जा सकती है.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारतीय मेंस टी20 टीम की कप्तानी को लेकर बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाया जाता है, तो उनकी जगह श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. पिछले कुछ समय से सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, जिसके कारण टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्सओं के बीच नई कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेयस अय्यर कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला हेड कोच गौतम गंभीर की राय पर भी निर्भर करेगा. बताया जा रहा है कि आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की सफलता के बाद गंभीर और अय्यर के बीच संबंधों को लेकर कुछ चर्चा हुई थी, क्योंकि टीम की जीत का ज्यादा श्रेय गंभीर को मिला था. वहीं शुभमन गिल का नाम भी लगातार चर्चा में है. गुजरात टाइटंस के साथ उनकी कप्तानी और प्रदर्शन ने सेलेक्टर्स को प्रभावित किया है.

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सूर्या को हटाना तय होता दिख रहा
हेड सेलेक्टर्स अजीत अगरकर उन्हें भविष्य का ऑल-फॉर्मेट कप्तान मानते रहे हैं. हालांकि टी20 क्रिकेट में कुछ खराब प्रदर्शन के बाद यह योजना धीमी पड़ गई थी. फिर भी, अगर सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया जाता है, तो गिल की वापसी एक मजबूत विकल्प मानी जा रही है. मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम भी कप्तानी की दौड़ में सामने आ रहा है. हालांकि उनका हालिया प्रदर्शन थोड़ा अस्थिर रहा है, लेकिन सेलेक्टर्स उनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित बताए जा रहे हैं.
ट्राई सीरीज में तिलक को मिली कप्तानी
यही कारण है कि उन्हें आगामी ट्राई-नेशन इंडिया ए सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उनकी लीडरशिप स्किल्स को करीब से देखा जा सके. इसके अलावा, 15 साल युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी भविष्य की योजनाओं में अहम भूमिका निभा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI उन्हें लंबे समय तक ओपनर के रूप में तैयार करना चाहता है. ऐसे में अगर शुभमन गिल या किसी अन्य ओपनिंग बल्लेबाज को कप्तानी दी जाती है, तो टीम संयोजन को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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