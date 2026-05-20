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IPL के बाद शुरू होगा एक और टूर्नामेंट, वैभव सूर्यवंशी फिर करेंगे छक्के-चौकों की बारिश, देखें शेड्यूल

BCCI ने रणजी ट्रॉफी 2026-2027 सीजन को 11 अक्टूबर से शुरू कराने का निर्णय लिया है. बिहार की टीम से एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी मैदान पर दिखाई दे सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 20, 2026 6:55:09 PM IST

वैभव सूर्यवंशी फिर करेंगे छक्के-चौकों की बारिश.
वैभव सूर्यवंशी फिर करेंगे छक्के-चौकों की बारिश.


बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2026-2027 के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. घरेलू सीजन की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेली जाएगी. इसके बाद श्रीनगर में 1 से 5 अक्टूबर तक ईरानी कप आयोजित किया जाएगा. इसके बाद रणजी ट्रॉफी का पहला फेज का आयोजन 11 अक्टूबर से किया जाएगा जो कि 5 नवंबर तक चलेगा.जबकि दूसरा फेज 17 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा. जबकि नॉकआउट मुकाबले 9 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे.
प्लेट डिवीजन का दूसरा सेशन 20 जनवरी को खत्म होगा और फाइनल 24 से 28 जनवरी तक खेला जाएगा. सीके नायुडू ट्रॉफी भी दो सेशन में आयोजित की जाएगी. बीसीसीआई ने कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी विनर्स बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया मैच को भी फिर से शुरू करने का फैसला किया है. यह मुकाबला 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा, जिससे उभरते हुए अंडर-23 खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा.

विजय हजारे ट्रॉफी कब से खेले जाएंगे

सैय्यद अली मुश्ताक ट्रॉफी एलीट लीग सेशन के मैच मुंबई, विशाखापत्नम, कोलकाता और मोहाली में 14 से 26 नवंबर तक खेले जाएंगे. इसके नॉकआउट मुकाबले नागपुर में 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक होंगे. प्लेट डिवीजन के लीग मैच 22 नवंबर को समाप्त होंगे और फाइनल 24 नवंबर को दीमापुर में खेला जाएगा. विजय हजारे ट्रॉफी एलीट मुकाबले बेंगलुरु, अहमदाबाद, रांची और राजकोट में 14 से 29 दिसंबर तक खेले जाएंगे. इसके नॉकआउट मैच विशाखापत्नम में 2 से 8 जनवरी तक आयोजित होंगे. बिहार की टीम से एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी मैदान पर दिखाई दे सकते हैं. 

सीनियर वूमेंस टी20 ट्रॉफी कब से खेली जाएगी?

प्लेट डिवीजन का लीग सेशन 24 दिसंबर को समाप्त होगा और फाइनल 27 दिसंबर को इंदौर में खेला जाएगा. एक बड़े फैसले के तहत कूच बिहार एलीट डिवीजन के नॉकआउट मुकाबले 3 से 30 जनवरी तक बेंगलुरु और मैसूर में खेले जाएंगे. सीनियर वूमेंस टी20 ट्रॉफी एलीट सेशन 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लखनऊ, पुणे, दिल्ली और मोहाली में आयोजित किया जाएगा. इसके नॉकआउट मुकाबले अहमदाबाद में 14 से 20 नवंबर तक होंगे.

Tags: ranji trophy
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