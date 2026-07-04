IND vs ENG: इतिहास रचने के करीब अक्षर पटेल, जो काम आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया, वो करने के करीब…

India vs England 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने के बेहद करीब हैं. शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होने वाले इस मुकाबले में अगर अक्षर सिर्फ एक विकेट लेने में सफल रहते हैं तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट पूरे करने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बन जाएंगे.

अक्षर पटेल ने 17 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. तब से अब तक उन्होंने 97 मैचों में 99 विकेट हासिल किए हैं. भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक केवल अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ही 100 या उससे अधिक विकेट लेने में सफल हुए हैं. अर्शदीप के नाम 87 मैचों में 131 विकेट, जसप्रीत बुमराह के नाम 95 मैचों में 121 विकेट और हार्दिक पांड्या के नाम 138 मैचों में 114 विकेट दर्ज हैं.

भारतीय स्पिनरों में सबसे आगे हैं अक्षर पटेल

भारतीय स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो अक्षर पटेल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं. उनके बाद युजवेंद्र चहल 80 टी20 मैचों में 96 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 54 मुकाबलों में 95 विकेट अपने नाम किए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में अक्षर टीम का हिस्सा थे, लेकिन बारिश के कारण दूसरी पारी नहीं हो सकी और उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर उन्होंने पहले टी20 में दो विकेट लिए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में वह कोई विकेट नहीं ले सके.

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