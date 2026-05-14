IPL 2026: कप्तान के लिए खतरे की घंटी, कैप्टेंसी से हटाया जाएगा, फ्रेंचाईजी जल्द लेगी फैसला

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल (Axar Patel) की कप्तानी आईपीएल 2026 के बाद खतरे में दिखाई दे रही है. टीम का प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा है और अब फ्रेंचाइजी अगले सीजन से पहले नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रही है. दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैचों में केवल 5 जीत दर्ज की हैं, जिससे प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद काफी कमजोर हो गई है. हालांकि, वे प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा. अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. उन्होंने नौ पारियों में केवल 100 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 112.50 रहा. इनमें से 56 रन एक ही पारी में आए, जबकि बाकी आठ पारियों में वह केवल 44 रन ही बना सके. गेंदबाजी में भी उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 36 ओवर डाले और 10 विकेट लिए. दिल्ली कैपिटल्स का स्वामित्व जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप के बीच साझा है. दोनों ग्रुप बारी-बारी से टीम के क्रिकेट संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं. अगले सीजन में पार्थ जिंदव और जेएसडब्ल्यू टीम के क्रिकेट संचालन की कमान संभालेंगे. ऐसे में कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

कोचिंग स्टाफ भी बदले जा सकते हैं

पीटीआई के अनुसार, टीम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अक्षर पटेल कप्तानी के दौरान मुख्य कोच हेमंग बदानी और क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव पर काफी निर्भर रहे. इस कारण उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और अगले सीजन में उनके कप्तान बने रहने की संभावना कम मानी जा रही है.

कोचिंग स्टाफ में भी हो सकते हैं बड़े बदलाव

हेमंग बदानी के नेतृत्व वाला कोचिंग स्टाफ भी दबाव में है. रिपोर्ट के अनुसार, टीम प्रबंधन पूरे सहयोगी स्टाफ में बदलाव कर सकता है. युवा खिलाड़ियों अभिषेक पोरेल और माधव तिवारी को लेकर भी टीम की रणनीति पर सवाल उठे हैं. हालांकि अगला मेगा ऑक्शन 2027 में होना है और अक्षर पटेल को एक खिलाड़ी के रूप में बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन कप्तान के रूप में उनका भविष्य अब पूरी तरह अनिश्चित नजर आ रहा है.