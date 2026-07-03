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बच्चियों संग करता था गलत काम, बहलाने फुसलाने में माहिर, पूर्व क्रिकेटर की घिनौनी हरकत, अब जाएगा जेल

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरॉन समर्स ने तस्मानिया में 2018 से जुड़े बाल यौन शोषण मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उन्होंने अदालत में तीन गंभीर आरोप स्वीकार किए हैं. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अगस्त में सजा सुनाई जाएगी.

By: Satyam Sengar | Published: July 3, 2026 12:52:05 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर को होगी जेल.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर को होगी जेल.


पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरॉन समर्स ने तस्मानिया में साल 2018 से जुड़े बाल यौन शोषण मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 30 साल के समर्स ने अदालत में बच्चे के साथ यौन शोषण के दो गंभीर मामलों और अश्लील चीज दिखाने की नीयत से बच्चे को बहलाने-फुसलाने के एक आरोप को स्वीकार किया. अब उन्हें इस मामले में जेल की सजा हो सकती है.

अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि यह घटना उस समय की है, जब एरॉन समर्स होबार्ट हरिकेन्स टीम का हिस्सा थे. तस्मानिया सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि समर्स ने पहले पीड़ित से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था. इसके बाद यह अपराध हुआ. जून के आखिर में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया.

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वकील ने मुश्किल दौर का दिया हवाला

समर्स की वकील कैरोलीन ग्रेव्स ने अदालत में कहा कि यह घटना उनके जीवन के एक बेहद कठिन दौर में हुई थी. उन्होंने दलील दी कि उस समय समर्स सामाजिक रूप से अकेले थे और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते थे. वकील ने यह भी कहा कि समर्स अपने किए पर पछता रहे हैं और भविष्य में दोबारा ऐसा अपराध करने की संभावना बहुत कम है. ग्रेव्स ने यह भी बताया कि उस समय एरॉन समर्स दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में गिने जाते थे और उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की चर्चा भी थी. उन्होंने कहा कि समर्स अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश में पेशेवर क्रिकेट खेलने का उनका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है.

पहले भी काट चुके हैं जेल की सजा

अदालत में यह भी सामने आया कि एरॉन समर्स इससे पहले भी बाल शोषण से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं. साल 2021 में उन्होंने बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक सामग्री रखने और उसे साझा करने के मामले में जुर्म कबूल किया था. उस मामले में उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरी में जेल की सजा भी मिली थी. मौजूदा मामले में बचाव पक्ष ने अदालत से निलंबित सजा देने की मांग की, लेकिन न्यायाधीश हेलेन वुड ने साफ कर दिया कि इस मामले में ऐसा संभव नहीं है. फिलहाल एरॉन समर्स को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अगस्त में अदालत उनकी सजा का अंतिम फैसला सुनाएगी.

Tags: Australian Cricketer
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