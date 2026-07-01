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Women’s T20 WC 2026: बेथ मूनी का तूफान, वेस्टइंडीज पस्त! 8वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

Australia Women vs West Indies Women:बेथ मूनी ने एश्ले गार्डनर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 36 गेंदों पर 63* रन जोड़े, और टीम को आसानी से जीत दिलाई. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान हेली मैथ्यूज और चिनेल हेनरी ने 1-1 विकेट लिया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 1, 2026 2:33:07 AM IST

ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा
ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा


Australia Women vs West Indies Women Semi-final: ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार (30 जून) को 2026 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. यह आठवीं बार है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. यह टूर्नामेंट का 10वां सीजन है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक 6 टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं. सेमीफाइनल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच एकतरफा जीत लिया.

वेस्टइंडीज को 

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ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ. पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन पर रोक दिया. कैप्टन और ओपनर हेली मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोलिनक्स, एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने 2-2 विकेट लिए.

13 ओवर पूरा किया लक्ष्य

टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 127 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए, विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने टीम के लिए शानदार पारी खेली, उन्होंने 36 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 61* रन बनाए.

बेथ मूनी ने एश्ले गार्डनर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 36 गेंदों पर 63* रन जोड़े, और टीम को आसानी से जीत दिलाई. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान हेली मैथ्यूज और चिनेल हेनरी ने 1-1 विकेट लिया.

टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए एक भी मैच नहीं हारा. टीम ने पहले ग्रुप स्टेज में सभी पांच मैच जीते और सेमीफाइनल में जगह पक्की की. फिर उन्होंने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई.

ग्रुप स्टेज में, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच 65 रन से जीता. दूसरे मैच में, कंगारुओं ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया. तीसरे मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 98 रन से जीत हासिल की. ​​इसके बाद, उन्होंने चौथे मैच में पाकिस्तान को 113 रन से हराया. ग्रुप स्टेज के पांचवें और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया.

Tags: Womens T20 World Cup 2026
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