पहले नेट गेंदबाज, अब स्क्वॉड में शामिल होने को तैयार आकिब नबी, टीम इंडिया से कौन होगा बाहर?

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता सामने आई है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की उपलब्धता को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. टीम मैनेजमेंट अगले 48 घंटों में उनकी फिटनेस और वर्कलोड को देखते हुए अंतिम फैसला ले सकता है. मोहम्मद सिराज हाल ही में आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए पूरा सीजन खेलकर आए हैं. उन्होंने टीम के लिए सभी मैच खेले, जिसमें 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला गया फाइनल मुकाबला भी शामिल था.

लगातार क्रिकेट खेलने के कारण टीम प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ उनके शरीर पर पड़े दबाव का आकलन कर रहा है. ऐसे में उन्हें आराम देने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. अगर सिराज को आराम दिया जाता है तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी पिछले कुछ समय से चयनकर्ताओं की नजर में हैं.

आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में मचाया धमाल

आकिब नबी ने हाल के रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार गेंदबाजी करते हुए 60 विकेट हासिल किए थे. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने जम्मू-कश्मीर की टीम को खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसी प्रदर्शन का इनाम उन्हें अब भारतीय टीम के साथ नेट गेंदबाज के रूप में मिला है. वर्तमान में आकिब नबी, गुरजपनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार के साथ भारतीय टीम के अभ्यास सत्र का हिस्सा हैं. अगर सिराज उपलब्ध नहीं रहते हैं तो आकिब के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का सुनहरा अवसर हो सकता है.

मुल्लांपुर में शुरू हुई भारत की तैयारी

कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम न्यू चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया है. टीम में उपकप्तान केएल राहुल, विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. यह मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला केवल दूसरा टेस्ट मैच होगा. इससे पहले दोनों टीमें 2018 में बेंगलुरु में आमने-सामने आई थीं, जहां भारत ने एक पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. साथ ही यह मैच भारत के आगामी श्रीलंका और न्यूजीलैंड दौरों की तैयारियों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.