पहले नेट गेंदबाज, अब स्क्वॉड में शामिल होने को तैयार आकिब नबी, टीम इंडिया से कौन होगा बाहर?

लगातार क्रिकेट खेलने के कारण टीम प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ उनके शरीर पर पड़े दबाव का आकलन कर रहा है. ऐसे में उन्हें आराम देने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. अगर सिराज को आराम दिया जाता है तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी पिछले कुछ समय से चयनकर्ताओं की नजर में हैं.
आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में मचाया धमाल
आकिब नबी ने हाल के रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार गेंदबाजी करते हुए 60 विकेट हासिल किए थे. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने जम्मू-कश्मीर की टीम को खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसी प्रदर्शन का इनाम उन्हें अब भारतीय टीम के साथ नेट गेंदबाज के रूप में मिला है. वर्तमान में आकिब नबी, गुरजपनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार के साथ भारतीय टीम के अभ्यास सत्र का हिस्सा हैं. अगर सिराज उपलब्ध नहीं रहते हैं तो आकिब के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का सुनहरा अवसर हो सकता है.