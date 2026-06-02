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IND vs AFG: आलोचनाओं का अजीत अगरकर पर असर? टीम इंडिया में आकिब नबी को शामिल किया, रणजी में मचाया था तहलका

आकिब नबी को भारत-अफगानिस्तान टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें भारतीय टीम के नेट गेंदबाज के रूप में बुलाया गया है. वह भारतीय गेंदबाज के साथ नेट गेंदबाज के रूप में प्रदर्शन करेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: June 2, 2026 3:33:10 PM IST

आकिब नबी नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किए गए हैं.
आकिब नबी नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किए गए हैं.


भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. भले ही उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली हो, लेकिन अब उन्हें नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम के साथ जुड़ने के लिए बुलाया गया है. आकिब नबी ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. कई पूर्व क्रिकेटर्स ने आकिब नबी को नहीं सेलेक्ट करने पर अजीत अगरकर की आलोचना की थी.

इसके बावजूद चयन समिति ने उन्हें 15 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया. बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, आकिब नबी समेत कुल छह गेंदबाजों को भारतीय टीम के नेट सत्र में मदद करने के लिए बुलाया गया है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हाल ही में आईपीएल के व्यस्त कार्यक्रम से गुजरे हैं, इसलिए उन्हें अभ्यास के दौरान ज्यादा कार्यभार नहीं दिया जाएगा. ऐसे में बल्लेबाजों को पर्याप्त अभ्यास दिलाने के लिए अतिरिक्त गेंदबाजों की जरूरत है.

चयनकर्ताओं ने क्यों नहीं दिया मौका?

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि आकिब नबी का नाम चयन बैठक में चर्चा का विषय था. उन्होंने माना कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में टेस्ट टीम में ज्यादा तेज गेंदबाजों को शामिल करने की जरूरत नहीं थी. 29 वर्षीय आकिब नबी ने अब तक 41 प्रथम श्रेणी मैचों में 156 विकेट लिए हैं. वहीं 2025-26 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 60 विकेट हासिल किए और सात बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया.

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हार्दिक पांड्या पर भी अपडेट

इस बीच भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में टीम टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है. हालांकि आईपीएल खेलने वाले कई खिलाड़ी शुरुआती अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे. वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे. एक सप्ताह तक फिटनेस और ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा करने के बाद उनके अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शामिल होने की संभावना है. हालांकि उनकी उपलब्धता फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी.

Tags: auqi nabi
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