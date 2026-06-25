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MLA से कोच का सफर… राजनीति, कोचिंग दोनों में एक्टिव रहेगा भारतीय क्रिकेटर, CAB ने सौंपी जिम्मेदारी

बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक डिंडा को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है. वह बंगाल टीम के लिए फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किए गए हैं. वह मोयना विधानसभा से MLA भी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 12:29:26 PM IST

अशोक डिंडा को मिली नई जिम्मेदारी.
अशोक डिंडा को मिली नई जिम्मेदारी.


पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के विजन 2028 प्रोग्राम का हेड और फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है. उनके साथ पूर्व भारतीय स्पिनर उत्पल चटर्जी भी जुड़े हैं. यह पहल बंगाल क्रिकेट में नई प्रतिभाओं को निखारने और भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए शुरू की गई है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा एक बार फिर चर्चा में हैं. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए डिंडा अब बंगाल क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे. वह मोयना विधानसभा से MLA भी हैं.
 
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) ने उन्हें अपने विजन 2028 प्रोग्राम का हेड और फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. यह प्रोग्राम जुलाई 2026 से शुरू होगा. सीएबी ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. संगठन ने बताया कि पूर्व भारतीय स्पिनर उत्पल चटर्जी को विजन 2028 का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया है. दोनों पूर्व क्रिकेटरों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है, जिसका  फायदा बंगाल के युवा खिलाड़ियों को मिलेगा. अशोक डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे. उन्होंने 2009 से 2013 के बीच भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए खास पहचान बनाई. वहीं, बाएं हाथ के स्पिनर उत्पल चटर्जी ने 1995 में भारत के लिए तीन वनडे मैच खेले थे. बाद में वह 2008-09 सीजन में बंगाल टीम के मुख्य कोच भी रहे.
 

विजन 2028 का क्या है उद्देश्य?

सीएबी का विजन 2028 प्रोग्राम बंगाल क्रिकेट के दीर्घकालिक विकास की योजना है. इसका मुख्य लक्ष्य नई प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है. इस पहल के जरिए युवा खिलाड़ियों को एक मजबूत और व्यवस्थित विकास मंच प्रदान किया जाएगा.
 

युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मार्गदर्शन

इस प्रोग्राम के तहत अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर मेंस और महिला टीमों के कोच एकीकृत प्रणाली के तहत काम करेंगे. इससे खिलाड़ियों के विकास में निरंतरता बनी रहेगी. हाल ही में सौरव गांगुली, नीतीश रंजन दत्ता और संजय दास की मौजूदगी में ईडन गार्डन्स में हुई बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया. सीएबी को उम्मीद है कि विजन 2028 बंगाल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा.

Tags: ASHOKE DINDA
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