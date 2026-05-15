क्या रेसिस्ट हैं अर्शदीप सिंह? बीच मैदान में तिलक वर्मा पर मारा घटिया कॉमेंट, पूर्व क्रिकेटर ने कहा- बैन करो…

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही एक क्लिप में वह भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा से मजाकिया अंदाज में कहते सुनाई देते हैं, “ओए अंधेरे, सनस्क्रीन लगाया?”. हालांकि यह कॉमेंट हंसी-मजाक के तौर पर की गई थी लेकिन कई सोशल मीडिया पर इसकी लगातार चर्चा हो रही है. पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे अर्शदीप सिंह को इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

क्रिकेट फैंस का एक वर्ग इसे रंगभेद से जोड़ते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. हालांकि अर्शदीप या तिलक वर्मा की ओर से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पूर्व भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अर्शदीप सिंह को मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन्हें केवल अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए.

उन्हें भी रंगभेद का सामना करना पड़ा था

शिवरामकृष्णन ने कहा कि खिलाड़ियों को ऐसे मामलों में वहीं चोट पहुंचनी चाहिए जहां उन्हें सबसे अधिक फर्क पड़ता है. हाल ही में शिवरामकृष्णन ने खुलासा किया था कि अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में उन्हें भी रंगभेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने बताया कि 17 साल की आयु में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान एक साथी खिलाड़ी ने उन्हें “डार्क बॉय” कहकर संबोधित किया था.

शिवरामकृष्णन का करियर

सुनील गावस्कर की कप्तानी के दौर में शिवरामकृष्णन ने भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने कुल 41 विकेट लिए, जिनमें तीन बार पांच विकेट लेने का कारनामा शामिल रहा. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री जगत में भी अपनी अलग पहचान स्थापित की.