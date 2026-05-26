अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम से डिलीट किए 150 से ज्यादा पोस्ट, विराट कोहली के साथ भी फोटो हटाई, क्यों किया ऐसा?

हाल में तिलक पर मारा था कॉमेंट
इस महीने की शुरुआत में अर्शदीप सिंह शेयर किए गए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया था. वीडियो में वह भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को मजाकिया अंदाज में “अंधेरा” कहते सुनाई दिए. इसके अलावा उन्होंने तिलक से सनस्क्रीन लगाने को लेकर भी टिप्पणी की और पंजाब के खिलाड़ी नमन धीर को “पंजाब की असली चमक” बताया. इन तॉमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अर्शदीप की आलोचना की और उन पर रंगभेद जैसी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. हालांकि, इस विवाद पर अब तक न तो अर्शदीप सिंह और न ही तिलक वर्मा ने कोई प्रतिक्रिया दी है.
आईपीएल 2026 में अर्शदीप का प्रदर्शन
अर्शदीप सिंह ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए. उन्होंने 14 मैचों में 14 विकेट हासिल किए, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरे सीजन में स्थिर नहीं रहा. कई मैचों में उनकी गेंदबाजी महंगी साबित हुई और उनका इकॉनमी रेट 10.20 रहा. पंजाब किंग्स की टीम पिछले सीजन की उपविजेता थी, लेकिन इस बार टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से सिर्फ एक अंक से चूक गई. शुरुआती सात मैचों में से छह जीतने के बावजूद टीम अंत तक अपनी लय बनाए नहीं रख सकी.
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